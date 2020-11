KFZ-VERSICHERUNGSVERGLEICH Versicherung vergleichen und bis zu 60% sparen! Eingabe Ortskennzeichen Jetzt vergleichen Ein Service von

Dergilt mit einerals schnellstes McLaren-Straßenfahrzeug der Welt. Sein Hybridmotor leistetund spurtet in unglaublichen 12,8 SekundenSein Neupreis liegt bei 2,1 Millionen Pfund, umgerechnet fastNur drei Speedtails wurden nach Japan ausgeliefert, alle sind weiß lackiert. Bei dem Crash wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Offenbar ist der McLaren Speedtail reparierbar. Billig wird das aber nicht: Die Reparatur bei diesem Autoliegen. So ein Supersportwagen sollte also auch gut versichert sein. Hier geht's zum Versicherungsrechner ! Allerdings muss man dem Fahrer zugutehalten, dass er das rare Stück auf der Rennstrecke ausführte und es nicht in der heimischen Sammlung verstauben lässt. Übrigens: Allzu schmerzlich dürfte der Crash für den Eigner des verunfallten Speedtail nicht gewesen sein: Er konnte den Trackday fortsetzen, da er auch noch seinenzur Strecke mitgebracht hatte.