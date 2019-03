McLaren Speedtail (2019): Preis, PS, Spoiler

McLaren bringt das schnellste Modell der Firmengeschichte! Alle 106 Exemplare zum Stückpreis von über zwei Millionen Euro sind bereits verkauft. Der Name: Speedtail!

Vorstellung: Alle Speedtail sind schon verkauft

Drei Sitze und 1070 PS: Nach dem für die Rennstrecke gebauten Senna präsentiert McLaren mit dem Speedtail das ultimative Straßenauto! Das neue Modell der Ultimate Series soll ein Hyper-GT sein und folgt auf den P1 und den legendären McLaren F1. und: Nach dem für die Rennstrecke gebautenpräsentiertmit demdas! Das neue Modell der Ultimate Series soll einsein und folgt auf denund den legendären

0-300 km/h soll er in nur 12,8 Sekunden beschleunigen. Mit einem Topspeed von 403 km/h macht der Speedtail seinem Namen zudem alle Ehre und ist sogar noch schneller als der F1, der mit 391 km/h lange Zeit das schnellste Straßenauto der Welt war. Nur 106 Speedtail werden gebaut, genauso viele wie einst vom F1. Natürlich sind alle Exemplare des Hyper-GT zum Preis von knapp zwei Millionen Euro plus Steuern schon ausverkauft. Die ersten Kundenfahrzeuge sollen Anfang 2020 ausgeliefert werden. Bildergalerie: Autosalon Genf 2019 zur Galerie Vonsoll er in nurbeschleunigen. Mit einemvonmacht der Speedtail seinem Namen zudem alle Ehre und ist sogar noch schneller als der, der mitlange Zeit das. Nur 106 Speedtail werden gebaut, genauso viele wie einst vom F1. Natürlich sind alle Exemplare des Hyper-GT zumvon knappplus Steuern schon ausverkauft. Die ersten Kundenfahrzeuge sollenausgeliefert werden.

Design: Einzigartige Heckansicht



McLaren beschreibt den Speedtail als das ultimative Straßenauto. Tatsächlich wirkt der neue Hypersportwagen sportlich und elegant zugleich. Während die Front des Speedtail noch entfernt an einen McLaren 570S mit extra flachen LED-Scheinwerfern erinnert, sind Profil- und Heckansicht einzigartig.

Sehr cleane Front und extra flache Scheinwerfer. Die Lackierung heißt Speedtail Silber und wurde speziell für den Hyper-GT entwickelt. 5,14 Meter lang und damit deutlich länger als die meisten Super- und Hypersportwagen. Einzige Ausnahme: Der Maserati MC12, der ebenfalls genau 5,14 Meter misst. Der Speedtail kommt komplett ohne Spoiler aus. Das Heck läuft lang und flüssig aus und verfügt über kleine sogenannte Querleitwerke. Weitere clevere Designlösungen sind die serienmäßigen Aeroblades für die vorderen 20-Zoll-Räder (die hinteren Elektrochromes Glas verdunkelt die Oberseite der McLaren Senna (2018): Test, Bilder, PS, MSO zur Galerie Der Speedtail istund damit deutlich länger als die meisten Super- und Hypersportwagen. Einzige Ausnahme: Der, der ebenfalls genaumisst. Der Speedtail kommt komplettaus. Das Heck läuft lang und flüssig aus und verfügt über kleine sogenannte Querleitwerke. Weitere clevere Designlösungen sind die serienmäßigenfür die vorderen(die hinteren Felgen messen 21-Zoll) und die gläserne Kuppel.verdunkelt die Oberseite der Windschutzscheibe und soll Sonnenblenden überflüssig machen.

Innenraum: Mittige Sitzposition wie im F1

Probe sitzen im McLaren Speedtail? Streng verboten! Immerhin können wir auf dem Autosalon Genf (7. bis 17. März 2019) einen ausgiebigen Blick auf das Cockpit und alle Features werfen. Dazu fährt die elektrische Flügeltür auf Knopfdruck auf und gibt den Blick auf den Innenraum des Hypersportwagens frei. Schon auf Bildern kam der Eindruck eines Raumschiffs auf. Live ist das Cockpit noch beeindruckender. Das Highlight ist natürlich die zentrale Sitzposition wie im McLaren F1. Rechts und links sitzen die Beifahrer leicht nach hinten versetzt. Dabei sind die Beifahrersitze fest in das Carbon-Monocoque integriert. Das Einsteigen dürfte trotz der Flügeltüren ein wenig Übung erfordern. F1-Fahrer dürften sich wie zu Hause fühlen. im McLaren Speedtail? Streng verboten! Immerhin können wir auf demeinen ausgiebigen Blick auf dasund alle Features werfen. Dazu fährt die elektrische Flügeltür auf Knopfdruck auf und gibt den Blick auf den Innenraum des Hypersportwagens frei. Schon auf Bildern kam der Eindruck eines Raumschiffs auf. Live ist das Cockpit noch beeindruckender. Das Highlight ist natürlich diewie imRechts und links sitzen die Beifahrer leicht nach hinten versetzt. Dabei sind die Beifahrersitze fest in dasintegriert. Das Einsteigen dürfte trotz derein wenig Übung erfordern. F1-Fahrer dürften sich wie zu Hause fühlen.

Innenraum wie in einem Jet. Die beiden Beifahrer bekommen Fußstützen aus Aluminium. zentrale Cockpit des Speedtail kommt fast ohne Knöpfe aus. Stattdessen gibt es insgesamt fünf Bildschirme – drei für Fahr- und Infotainmentinformationen und zwei äußere nach oben versetzte, über die der Fahrer das seitliche und hintere Verkehrsgeschehen beobachtet. Denn der McLaren verzichtet auf Außenspiegel und setzt auf Kameras. Die einzigen Knöpfe und Schalter sitzen wie im McLaren Senna im Dachhimmel. Hier werden die Fahrstufen gewählt, die Launch Control aktiviert und auch Fenster und Türen geöffnet oder geschlossen. Direkt hinter der Kopfstütze des Fahrersitzes gibt es noch eine Plakette mit der Speedtail-Silhouette, darunter steht Showcar. Bei den Kundenfahrzeugen dürfte hier die Seriennummer eingestanzt sein. Übrigens wurde uns verraten, dass schon rund 15 McLaren Speedtail mit teilweise spektakulären Optionen wie Kaschmir im Interieur konfiguriert wurden. Dasdes Speedtail kommt fast ohne Knöpfe aus. Stattdessen gibt es insgesamt– drei für Fahr- und Infotainmentinformationen und zwei äußere nach oben versetzte, über die der Fahrer das seitliche und hintere Verkehrsgeschehen beobachtet. Denn der McLarenund setzt auf Kameras. Die einzigen Knöpfe und Schalter sitzen wie im McLaren Senna im Dachhimmel. Hier werden die Fahrstufen gewählt, dieaktiviert und auch Fenster und Türen geöffnet oder geschlossen. Direkt hinter der Kopfstütze des Fahrersitzes gibt es noch eine Plakette mit der Speedtail-Silhouette, darunter steht Showcar. Bei den Kundenfahrzeugen dürfte hier die Seriennummer eingestanzt sein. Übrigens wurde uns verraten, dass schon rund 15 McLaren Speedtail mit teilweise spektakulären Optionen wie Kaschmir im Interieur konfiguriert wurden.

Aerodynamik: Keine Spiegel und Aeroblades für die Felgen

Der gesamte Wagen ist auf maximale Geschwindigkeit ausgelegt. Die Karosserie ist einem Tropfen nachempfunden, also so windschlüpfrig wie möglich designt. Um Topspeed zu fahren, werden die Kameras, die die Außenspiegel ersetzen, elektrisch eingefahren. Auch die Aeroblades auf den vorderen 20-Zoll-Felgen sollen für weniger Luftverwirbelungen sorgen. Die Querleitwerke am Heck sind beweglich.All diese Maßnahmen scheinen erfolgreich: Im sogenannten Velocity-Modus senkt sich der Speedtail nicht nur um 35 Millimeter ab, sondern soll auch die 400-km/h-Marke knacken. Mit einer angegebenen Höchstgeschwindigkeit von 403 km/h übertrifft er die Legende McLaren F1 um zwölf km/h. Dafür wurden spezielle Pirelli P-Zero-Reifen entwickelt, die diesen Geschwindigkeiten standhalten sollen.

Ausstattung: Markenlogo für über 50.000 Euro

106 gebauten Speedtail wird aufwendig und bis uns kleinste Detail in McLarens Spezialabteilung MSO individualisiert. Dazu setzt der Hypersportwagen natürlich auf Hightech-Materialien. So werden Frontsplitter, Diffusor und Seitenschweller aus 1K Titan in verschiedenen Farben und Formen verwendet werden. Jeder derwird aufwendig und bis uns kleinste Detail in McLarensindividualisiert. Dazu setzt der Hypersportwagen natürlich auf. So werdenundaus 1K Titan Deposition Carbon Fibre gefertigt. Dieses Material hat 1000 Fasern pro Faden und ist leichter als normales Carbon. Außerdem kann diesesin verschiedenen Farben und Formen verwendet werden.

Extravagant: Das McLaren-Logo am Speedtail gibt es wahlweise in Weißgold oder Platin. Kostenpunkt: Über 50.000 Euro. Kameras aus den Türen, die die Rückspiegel ersetzen. Auch das elektrochrome Glas der Windschutzscheibe, das die Sonnenblenden überflüssig machen soll, bietet kein anderer McLaren. Im Preis von deutlich über zwei Millionen Euro ist außerdem ein maßgeschneidertes Gepäckset inklusive. Beim Markenlogo gibt es eine ganze besondere Option: Auf Wunsch können Kunden den Schriftzug in echtem Weißgold oder Platin bestellen. Kostenpunkt für das Dreierset: Rund 45.000 Pfund oder umgerechnet gut 52.000 Euro. Autosalon Genf 2019: Tuning und Exoten zur Galerie Beim Einschalten der Zündung fahren serienmäßig, die dieersetzen. Auch das elektrochrome Glas der Windschutzscheibe, das die Sonnenblenden überflüssig machen soll, bietet kein anderer McLaren. Imvon deutlichist außerdem eininklusive. Beimgibt es eine ganze besondere Option: Auf Wunsch können Kunden den Schriftzug in echtemoderbestellen. Kostenpunkt für das Dreierset: Rund 45.000 Pfund oder umgerechnet gut

Motor und Fahrleistungen: 1070 PS und 403 km/h Topspeed



1070 PS leistet der Speedtail – das sind 154 PS mehr als der P1. Und wie das erste Modell der Ultimate Series, setzt auch der neue Hyper-GT auf einen Hybrid-Antrieb. Dabei schöpft der neue Hypersportwagen aus Woking die Power aus dem Vierliter-V8-Biturbo, den wir aus dem McLaren Senna (800 PS) und 720S (720 PS) kennen. Der reine Verbrenner leistet im Speedtail 757 PS, dazu kommen noch 313 PS aus dem Elektromotor – macht unterm Strich 1070 PS Systemleistung. leistet der Speedtail – das sind 154 PS mehr als der P1. Und wie das erste Modell der, setzt auch der neue Hyper-GT auf einen. Dabei schöpft der neue Hypersportwagen aus Woking die Power aus dem, den wir aus dem(800 PS) und(720 PS) kennen. Der reine Verbrenner leistet im Speedtail, dazu kommen nochaus dem– macht unterm Strich