Vorstellung: Die Optik wurde behutsam modernisiert

serienmäßigen LED-Scheinwerfer werden etwas schmaler und passen so besser zur aktuellen Designsprache von Mercedes. Wem die Serien-Beleuchtung nicht reicht, kann die aufpreispflichtige Multibeam-LED-Lichttechnik bestellen. Dank des dezent modernisierten Kühlergrills wirkt die Front insgesamt flacher und bulliger. Die neue Version des Grills trägt doppelte Lamellen und ein Gitter im Rautenmuster. Die Mercedes-Designer haben das neue Leuchtengrafik. Das optionale Optikpaket "AMG-LINE" beinhaltet unter anderem einen verchromten Kühlergrill in Diamant-Optik und eckige Auspuffblenden. Die Maße bleiben mit einer Länge von 4,67 Meter (13 Millimeter mehr als beim Vorgänger), einer Breite von 1,89 Metern und einer Höhe von 1,64 Meter fast unverändert. Der überarbeitete GLC ist schon bestellbar, im Juli 2019 werden die ersten Fahrzeuge ausgeliefert. Die Preise starten bei 47.725 Euro. Bildergalerie: Autosalon Genf 2019 zur Galerie Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit spendiert Mercedes seinem Mittelklasse-SUV GLC eine umfangreiche Modellpflege .Äußerlich halten sich die Veränderungen in Grenzen: Diewerden etwas schmaler und passen so besser zur aktuellen Designsprache von Mercedes. Wem die Serien-Beleuchtung nicht reicht, kann diebestellen. Dank des dezent modernisierten Kühlergrills wirkt die Front insgesamt flacher und bulliger. Die neue Version des Grills trägt doppelte Lamellen und ein Gitter im Rautenmuster. Die Mercedes-Designer haben das SUV äußerlich mit insgesamt mehr Chrom aufgewertet. Die LED-Rückleuchten tragen eine. Das optionale Optikpaket "AMG-LINE" beinhaltet unter anderem einen verchromten Kühlergrill in Diamant-Optik und eckige Auspuffblenden. Die Maße bleiben mit einer Länge von 4,67 Meter (13 Millimeter mehr als beim Vorgänger), einer Breite von 1,89 Metern und einer Höhe von 1,64 Meter fast unverändert. Der überarbeitete GLC ist schon bestellbar, imwerden die ersten Fahrzeuge ausgeliefert. Die Preise starten bei

Innenraum und Connectivity: MBUX jetzt auch im GLC

AUTO BILD machte auf dem Autosalon in Genf die Sitzprobe im neuen GLC. MBUX zum Einsatz. Anders als bei der C-Klasse, der das neue Infotainment noch vorenthalten wird, lässt sich das SUV somit in vielen Punkten per Sprache steuern. Der Messe-GLC kommt mit dem großen 10,25-Zoll-Monitor in der Mitte des Armaturenbretts, in der Basis sind es sieben. Mit dem neuen System verschwindet auch der Command-Controller in der Mittelkonsole und wird durch ein Touchpad ersetzt. Das serienmäßige, voll digitale Kombiinstrument behält die alte Tubenform im Randbereich, erhält aber die volle MBUX-Funktionalität. Aus diesem Grund muss der GLC aber auf ein Widescreen-Cockpit verzichten. Im Fond bleibt der GLC gewohnt geräumig. Personen mit 1,80 Metern Körpergröße nehmen in der zweiten Reihe problemlos Platz. In den Kofferraum passen 550 bis 1600 Liter. Die Verarbeitung ist in allen Punkten tadellos.

Auf dem Autosalon in Genf machte AUTO BILD die Sitzprobe im neuen GLC: Bereits beim Einstieg wird klar – hier herrscht Evolution statt Revolution. Mercedes hat den GLC äußerst behutsam angefasst. Das führt dazu, dass man sich sofort zu Hause fühlt und sich ab der ersten Sekunde auskennt. Das Armaturenbrett und die Bedienelemente der Mittelkonsole sind mit denen des Vorfacelifts identisch. Das Lenkrad hingegen ist neu. Jetzt erhält auch das Volant des GLC die Touchflächen zur Bedienung des Kombiinstruments und des Infotainments. Hier kommt ab dem Faceliftzum Einsatz. Anders als bei der C-Klasse, der das neue Infotainment noch vorenthalten wird, lässt sich das SUV somit in vielen Punkten. Der Messe-GLC kommt mit dem großen 10,25-Zoll-Monitor in der Mitte des Armaturenbretts, in der Basis sind es sieben. Mit dem neuen System verschwindet auch der Command-Controller in der Mittelkonsole und wird durch ein Touchpad ersetzt. Das serienmäßige,behält die alte Tubenform im Randbereich, erhält aber die volle MBUX-Funktionalität. Aus diesem Grund muss der GLC aber. Imbleibt der GLC gewohnt geräumig. Personen mit 1,80 Metern Körpergröße nehmen in der zweiten Reihe problemlos Platz. In denpassen 550 bis 1600 Liter. Dieist in allen Punkten tadellos.

Fahren: Ganz zart und kaum merklich

ganz zart und kaum merklich angeschoben. Dem neuen Vierzylinder-Diesel helfen zwei SCR-Kats, die erst ab 2021 verbindliche Euro 6d-Abgasnorm zu erfüllen. Das hört sich gut an, beim Fahren ist vom Selbstzünder dagegen kaum etwas zu vernehmen. Da ist nur der vom selben Band laufende Luftfahrwerk "Air Body Control" testen wir an einer 50-prozentigen Steigung. Ergebnis: Der GLC wird zum Kletterer. Letzten Feinschliff verdient dagegen der neue Abbiegeassistent, der auf der Landstraße gleich zweimal Gegenverkehr witterte, wo keiner war und eine Vollbremsung einleitete. Neue Mercedes und Smart (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) zur Galerie AUTO BILD ist den GLC 300 d 4Matic gefahren. Statt sich wie manche Mitbewerber bei jedem Start zu schütteln, wird das GLC-Aggregat. Dem neuen Vierzylinder-Diesel helfendie erst ab 2021 verbindliche Euro 6d-Abgasnorm zu erfüllen. Das hört sich gut an, beim Fahren ist vom Selbstzünder dagegen kaum etwas zu vernehmen. Da ist nur der vom selben Band laufende EQC mit Elektromotor noch leiser. Dastesten wir an einer 50-prozentigen Steigung. Ergebnis: Der GLC wird zum Kletterer. Letzten Feinschliff verdient dagegen derder auf der Landstraße gleich zweimal Gegenverkehr witterte, wo keiner war und eine Vollbremsung einleitete.

Ausstattung: Bis zu 2,5 Tonnen Anhängelast

Der Farbton Graphit-Grau ist neu im Programm. aktiven Abstands-Assistenten an Bord, der im Notfall selbstständig abbremst und bei stockendem Verkehr von selbst wieder anfährt. Das SUV hilft im Stau übrigens auch dabei, eine Rettungsgasse zu bilden. Außerdem hält es sich auf Wunsch an alle bestehenden Tempolimits. Der Assistent ist nämlich an die Verkehrszeichenerkennung gekoppelt und regelt die Geschwindigkeit bei der Veränderung der Tempo-Beschränkung entweder hoch oder runter. Selbstverständlich überwacht der GLC auch den toten Winkel und hilft beim Halten, beziehungsweise dem Wechseln der Spur. Gegen Aufpreis parkt der Mercedes auch selbstständig ein und aus. Wenn der Fahrer die Tür öffnen möchte und sich von hinten ein Fahrrad oder ein Auto nähert, wird er vom Fahrzeug durch einen optischen und akustischen Hinweis gewarnt. Mit dem Facelift sind für den GLC die neue Farbe Graphit-Grau und insgesamt vier neue Felgen-Designs erhältlich, die zwischen 18 und 20 Zoll groß sind. Je nach Motor hat der GLC eine Anhängelast von zwei bis 2,5 Tonnen. Mercedes wertet die Sicherheitsausstattung mit einigen, bereits aus anderen Modellen bekannten Assistenzsystemen auf. Der GLC hat jetzt zum Beispiel einenan Bord, der im Notfall selbstständig abbremst und bei stockendem Verkehr von selbst wieder anfährt. Das SUV hilft im Stau übrigens auch dabei, eine Rettungsgasse zu bilden. Außerdem hält es sich auf Wunsch an alle bestehenden Tempolimits. Der Assistent ist nämlich an diegekoppelt und regelt die Geschwindigkeit bei der Veränderung der Tempo-Beschränkung entweder hoch oder runter. Selbstverständlich überwacht der GLC auch den toten Winkel und hilft beim Halten, beziehungsweise dem Wechseln der Spur. Gegen Aufpreisder Mercedes auchein und aus. Wenn der Fahrer die Tür öffnen möchte und sich von hinten ein Fahrrad oder ein Auto nähert, wird er vom Fahrzeug durch einen optischen und akustischen Hinweis gewarnt. Mit dem Facelift sind für den GLC die neue Farbe Graphit-Grau und insgesamt vier neue Felgen-Designs erhältlich, die zwischen 18 und 20 Zoll groß sind. Je nach Motor hat der GLC einevon zwei bis 2,5 Tonnen.

Motoren und Technik: Vierzylinder der nächsten Generation (Update!)

Bei den Dieselmotoren betreibt Mercedes eine aufwendige Abgasreinigung.

Juli 2019 ist der GLC nur mit Selbstzündern verfügbar. Allrad ist bei allen Versionen Standard. Beim später folgenden Basisbenziner 200 4Matic handelt es sich um einen 197 PS starken 2,0-Liter-Vierzylinder. Darüber rangiert der gleich große 300 4Matic mit 258 PS. Bei beiden Ottomotoren handelt es sich um Mildhybride mit einem 48-Volt-Bordnetz und einem riemengetriebenen Starter-Generator. So lernt der GLC das Boosten, Segeln und Rekuperieren, was den Benzinverbrauch deutlich nach unten drückt. So soll das Mittelklasse-SUV laut Norm nur 7,1 Liter verbrauchen. Bei den Dieseln handelt es sich ebenfalls um eine komplett neue Generation von Vierzylindern. Den Einstieg bildet der 163 PS starke und 47.725 Euro teure 200 d 4Matic. Leistungshungrigere Dieselfans können zum 220 d 4Matic mit 194 PS greifen. Die stärkere Version schlägt mit 49.486 Euro zu Buche. An der Spitze wird später der 245 PS starke 300 d 4Matic stehen. Die Selbstzünder verfügen über einen zweiten SCR-Kat, der am Unterboden sitzt, und sind immer an eine Neungangautomatik gekoppelt. Der GLC bekommt mit dem Facelift die "Dynamic Body Control". Dabei handelt es sich um stufenlos verstellbare Dämpfer. So kann der Fahrer die Räder an der Vorder- und Hinterachse separat verstellen. Mercedes will das Facelift des GLC auch als 300 e Plug-in-Hybrid anbieten. In der zweiten Jahreshälfte 2019 soll das Modell verfügbar sein. Die voll elektrische Reichweite könnte zwischen 40 und 50 Kilometern liegen. Ansonsten wurde die restliche Motorenpalette komplett ersetzt: Unter der Haube werkelt jetzt die neueste Generation der Vierzylinder-Aggregate. Zum Marktstart imist der GLC nur mit Selbstzündern verfügbar. Allrad ist bei allen Versionen Standard. Beim später folgenden Basisbenzinerhandelt es sich um einenstarken 2,0-Liter-Vierzylinder. Darüber rangiert der gleich großemit. Bei beiden Ottomotoren handelt es sich um Mildhybride mit einemund einem riemengetriebenen. So lernt der GLC das Boosten, Segeln und Rekuperieren, was den Benzinverbrauch deutlich nach unten drückt. So soll das Mittelklasse-SUV laut Norm nur 7,1 Liter verbrauchen. Bei den Dieseln handelt es sich ebenfalls um eine komplett neue Generation von Vierzylindern. Den Einstieg bildet derstarke undteure. Leistungshungrigere Dieselfans können zummitgreifen. Die stärkere Version schlägt mit 49.486 Euro zu Buche. An der Spitze wird später derstarkestehen. Die Selbstzünder verfügen über einen zweiten SCR-Kat, der am Unterboden sitzt, und sind immer an eine Neungangautomatik gekoppelt. Der GLC bekommt mit dem Facelift die "Dynamic Body Control". Dabei handelt es sich um stufenlos verstellbare Dämpfer. So kann der Fahrer die Räder an der Vorder- und Hinterachse separat verstellen.

Technische Daten

Benziner:

Mercedes GLC 200 4MATIC • Motor: Vierzylinder-Benziner • Leistung: 145 kW (197 PS) • max. Drehmoment: 320 Nm • Getriebe: 9G-Tronic • Verbrauch: 8,1 Liter/100 km • CO2-Emissionen: 186 g/km • Beschleunigung 0-100 km/h: 7,9 s • Höchstgeschwindigkeit 215 km/h • Preis: ab 46.237 Euro.

Mercedes GLC 300 4MATIC • Motor: Vierzylinder-Benziner • Leistung: 190 kW (258 PS) • max. Drehmoment: 370 Nm • Getriebe: 9G-Tronic • Verbrauch: 8,1 Liter/100 km • CO2-Emissionen: 162 g/km • Beschleunigung 0-100 km/h: 6,2 s • Höchstgeschwindigkeit 240 km/h • Preis: ab 53.586 Euro.

Diesel:



Mercedes GLC 200 d 4MATIC • Motor: Vierzylinder-Diesel • Leistung: 120 kW (163 PS) • max. Drehmoment: 360 Nm • Getriebe: 9G-Tronic • Verbrauch: 5,2 Liter/100 km • CO2-Emissionen: 137 g/km • Beschleunigung 0-100 km/h: 8,9 s • Höchstgeschwindigkeit 205 km/h • Preis: ab 47.725 Euro.

Mercedes GLC 220 d 4MATIC • Motor: Vierzylinder-Diesel • Leistung: 143 kW (194 PS) • max. Drehmoment: 400 Nm • Getriebe: 9G-Tronic • Verbrauch: 5,2 Liter/100 km • CO2-Emissionen: 137 g/km • Beschleunigung 0-100 km/h: 7,9 s • Höchstgeschwindigkeit 215 km/h • Preis: ab 49.486 Euro.

Mercedes GLC 300 d 4MATIC • Motor: Vierzylinder-Diesel • Leistung: 180 kW (245 PS) • max. Drehmoment: 500 Nm • Getriebe: 9G-Tronic • Verbrauch: 5,8 Liter/100 km • CO2-Emissionen: 151 g/km • Beschleunigung 0-100 km/h: 6,5 s • Höchstgeschwindigkeit 231 km/h • Preis: ab 52.425 Euro.