W as auf den ersten Blick aussieht wie eine getunte V-Klasse, ist nicht weniger als die Zukunft der Großraumlimousine. Mit dem Concept EQV gibt Mercedes einen konkreten Ausblick auf die voll elektrische V-Klasse. Noch ist der Van eine as auf den ersten Blick aussieht wie eine getunte, ist nicht weniger als die Zukunft der Großraumlimousine. Mit demgibteinen konkreten Ausblick auf die. Noch ist der Van eine Studie , aber die Serienversion soll noch 2019 gezeigt werden.

Autosalon Genf plant Mercedes, die Serienversion auf der IAA 2019 im September zu zeigen. Schon die Studie wirkt optisch nicht allzu futuristisch und damit seriennah. Die komplett schwarzen LED-Scheinwerfer ersetzt. Der Chrom-Kühlergrill ist neu und wirkt sehr edel, typisch Mercedes EQ ist das LED-Leuchtenband an der Front, das wir in ähnlicher Form auch vom EQC kennen. Die 19-Zoll-Felgen haben blaue Einsätze, auch das ist Standard bei EQ. Der Bildergalerie: Autosalon Genf 2019 zur Galerie Nach der Präsentation des Concept EQV auf demplant Mercedes, die Serienversion auf derim September zu zeigen. Schon die Studie wirkt optisch nicht allzu futuristisch und damit seriennah. Die komplett schwarzen Scheinwerfer würden nicht nur bei der Soko Autoposer durchfallen, sie werden in der Serienversion durch normaleersetzt. Derist neu und wirkt sehr edel, typischist dasan der Front, das wir in ähnlicher Form auch vomkennen. Diehaben blaue Einsätze, auch das ist Standard bei EQ. Der Lack heißt passenderweise "Hightech-Silber", denn unter der Karosserie wird es richtig spannend.

400 Kilometer Reichweite und 160 km/h Topspeed

Keine Änderungen am Heck, die elektrische Studie hat Frontantrieb und soll bis zu 160 km/h schnell sein. Vierzylinder-Motoren kommt das Concept EQV mit einem Elektromotor, der 204 PS (150 kW) leistet und die Vorderräder antreibt. Die Batteriekapazität gibt Mercedes mit 100 kWh an, was nicht nur für 160 km/h Topspeed sorgen, sondern auch eine maximale Reichweite von bis zu 400 Kilometern ermöglichen soll. Dank Schnellladefunktion sind 100 Kilometer Reichweite in nur 15 Minuten möglich, verspricht Mercedes. Das Gesamtgewicht soll bei unter 3,5 Tonnen liegen, sodass keine Einschränkungen bei der Zuladung oder der Bestuhlung eingeplant werden müssen. Stattkommt das Concept EQV mit einem, der(150 kW) leistet und die Vorderräder antreibt. Diegibt Mercedes mitan, was nicht nur fürsorgen, sondern auch einevon bis zuermöglichen soll. Danksindin nurmöglich, verspricht Mercedes. Das Gesamtgewicht soll bei unter 3,5 Tonnen liegen, sodass keine Einschränkungen bei der Zuladung oder der Bestuhlung eingeplant werden müssen.

Erste Sitzprobe im Mercedes Concept EQV

Mercedes EQV Concept (2019) - Die Elektro V-Klasse als Studie / Sitzprobe Mercedes stellt die rein elektrische V-Klasse vor - Der EQV ist noch ein seriennahes Concept Zur Videoseite Sitzprobe selbst ein Bild: Mit Ausnahme des blauen Leders und der Akzente in Roségold wirkt die Studie extrem vertraut, eben typisch V-Klasse. Da die Lithium-Ionen-Batterie im Unterboden verbaut ist, gibt es im Innenraum keine Einschränkungen beim Platz. Im Concept EQV sind sechs Einzelsitze installiert, in der Serienversion werden auch Sitzbänke erhältlich sein. Genau wie in der normalen V-Klasse haben maximal acht Personen Platz. Mercedes war es besonders wichtig, dass die Funktionalität der V-Klasse auch in der Elektroversion nicht eingeschränkt wird. Davon machte sich AUTO BILD bei derselbst ein Bild: Mit Ausnahme des blauen Leders und der Akzente in Roségold wirkt die Studie extrem vertraut, eben typisch V-Klasse. Da dieim Unterboden verbaut ist, gibt es im Innenraum keine Einschränkungen beim Platz. Im Concept EQV sindinstalliert, in der Serienversion werden auch Sitzbänke erhältlich sein. Genau wie in derhaben maximal acht Personen Platz.

Elektrische V-Klasse mit MBUX. Auch in der Serie?

Der Innenraum ist weitestgehend von der V-Klasse bekannt. Neu sind MBUX und farbliche Akzente. Display in der Mittelkonsole auf. Während das V-Klasse Facelift noch ohne MBUX auf den Markt kommt, hat die E-Studie das neueste Infotainmentsystem inklusive "Hey, Mercedes"-Sprachsteuerung schon an Bord. Die Instrumente sind zwar an den Elektroantrieb angepasst, aber analog – vielleicht ändert sich das bis zur Serienversion noch mal. An der Klimabedienung und den Lüftungsdüsen finden sich Akzente in Roségold. Für eine Studie wirkt das Concept EQV sehr gut verarbeitet – genau genommen sitzen wir in einer V-Klasse mit größerem Bildschirm, MBUX und ein paar farblichen Akzenten. Aus der Fahrerperspektive fällt als Erstes das Armaturenbrett in "Midnight Blue" und das große aufgesetztein der Mittelkonsole auf. Während dasnoch ohneauf den Markt kommt, hat die E-Studie das neueste Infotainmentsystem inklusive "Hey, Mercedes"-Sprachsteuerung schon an Bord. Die Instrumente sind zwar an den Elektroantrieb angepasst, aber analog – vielleicht ändert sich das bis zur Serienversion noch mal. An der Klimabedienung und den Lüftungsdüsen finden sich Akzente in Roségold. Für eine Studie wirkt das Concept EQV sehr gut verarbeitet – genau genommen sitzen wir in einer V-Klasse mit größerem Bildschirm, MBUX und ein paar farblichen Akzenten.

Fahrbericht (UPDATE): Der Dreitonner schiebt gewaltig