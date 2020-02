Auch in diesem Jahr haben wieder einige Hersteller abgesagt. So sind Ford, Volvo, Lamborghini und die PSA-Marken Peugeot, Citroen und Opel nicht in Genf vertreten.

Der Autosalon Genf hat zwischen dem 5. und 15. März 2020 geöffnet:zwischen. Die Presse darf schon früher rein: Vom 2. bis 4. März können Medienvertreter die Ausstellung besuchen. Wer ebenfalls vorab auf die Messe möchte, kann sich für 250 Schweizer Franken ein besonderes VIP-Ticket kaufen. Damit ist der Einlass ab dem 4. März und an allen regulären Publikumstagen gesichert.können online oder direkt an der Messe gekauft werden. Das Onlineportal ist ab sofort unter www.gims.swiss erreichbar. Erwachsene zahlen 16 Schweizer Franken für die Tageskarte. Kinder von 6 bis 16 Jahren sowie Schweizer AHV/IV-Bezieher zahlen neun Schweizer Franken. Ab 20 Personen bietet die Messe einen Gruppentarif an, jedes Mitglied der Gruppe zahlt nur elf Franken. Wer nach 16 Uhr auf den Autosalon möchte, der erhält einen Preisnachlass von 50 Prozent auf den Ticketpreis. Der Genfer Salon findet in den Palexpo-Messehallen statt. Infos zur Anfahrt mit dem Pkw oder öffentlichen Verkehrsmitteln sind hier zu finden