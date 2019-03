Bei der Studie haben die Turiner einigein die Gegenwart übersetzt. Dazu gehören zum Beispiel die 21 Zoll großen, die bei den Italienern schon seit dem Tipo 33 Stradale aus den Sechzigern Tradition haben. Dieerinnern an den Alfa SZ und dem Coupé Brera. Anhand des markentypischenist der Tonale sofort als Alfa Romeo erkennbar. In der Seitenansicht fällt die coupéartige Dachline auf. Auch die Rückleuchten übernehmen die dreiteilige Leuchtgrafik. Diesind miteinander verbunden und werden nur von dem kleinen Markenlogo unterbrochen. Mittig darunter ist der Modellname als geschwungener Schriftzug untergebracht.

Schick: Das Cockpit des Alfa Tonale Concept ist traditionsbewusst und futuristisch zugleich.

Der Innenraum wirkt wie eine. Das liegt vor allem an dem, das Erinnerungen an die Holz-Volants der Sechziger-Jahre weckt. Dahinter sitzt ein, dass die Form herkömmlicher Rundanzeigen imitiert. Der zentrale Monitor spiegelt das Cockpit-Layout des Alfa Giulia wider. Die turbinenförmigen Lüftungsdüsen tragen kleine Displays, auf denen die eingestellte Temperatur angezeigt wird. Auf der in der Studie beleuchteten Mittelkonsole sitzt der Schalter, über den die verschiedenen Fahrmodi ausgewählt werden können. Die vier Einzelsitze werden es wahrscheinlich nicht in die Serie schaffen. Im "Dual Power"-Modus arbeiten der Benziner sowie der zusätzliche E-Motor an der Hinterachse zusammen und sollen so für bestmögliche Fahrleistungen sorgen. Im Modus "Advance E" ist der Tonale komplett elektrisch unterwegs. Das Infotainmentsystem wird über einen rundbedient. Auch eine Gestensteuerung ist möglich. Außerdem beinhaltet es zwei interessante Untermenüs: "Alfista" informiert den Fahrer über Alfa-Events und teilt ihm die wichtigsten Infos aus dem Alfa-Kosmos mit. Über "Paddock" können Zubehörteile und Sonderausstattungen nachbestellt werden. Das Interieur wurde mit Elementen aus Aluminium , Leder und Alcantara veredelt.