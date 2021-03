Was sich optisch ändert, zeigen die ersten Bilder. Hyundai nennt sie zwar "Teaser", doch eigentlich ist auf den Fotos bereits alles zu sehen: An dermarkieren vor allem verschiedene größere Lufteinlässe die Sportambitionen des SUVs. Wie beim regulären Kona sind die Scheinwerfer zweigeteilt. Zwischen den hoch positionierten LED-Tagfahrlichtern, direkt unterhalb der Motorhaube, befindet sich ein. Auch die Lufteinlässe in der Mitte der Schürze und an den Seiten legen ordentlich zu. Der Grill scheint dagegen nicht zu wachsen, er bekommt aber ein neues, grobmaschiges Gitter und natürlich ein N-Badge. Abgerundet wird das Ganze durch einen roten Zierstreifen am unteren Teil der Schürze – typisch N also.