# Sommerreifen: 215/60 R 17 Bewertung* 1. Goodyear

EfficientGrip 2 SUV 96 V Noten: 2+/2+/2+

Urteil: vorbildlich

EU-Label**: C/A/70 dB

2. Michelin

Primacy 4 96 V Noten: 2/2+/2+

Urteil: vorbildlich

EU-Label: B/A/69 dB

3. Bridgestone

Turanza T005 96 V Noten: 2/2/2+

Urteil: vorbildlich

EU-Label: B/A/71 dB

4. Continental

PremiumContact6 96 V Noten: 2-/2+/2+

Urteil: gut

EU-Label: C/A/71 dB

5. Nokian

Wetproof SUV 100 V Noten: 2+/2/2-

Urteil: gut

EU-Label: C/A/69 dB

6. Falken

Ziex ZE310 EcoRun 96 V Noten: 2-/2/2

Urteil: gut

EU-Label: C/A/67 dB



*Die angegebenen Noten sind die Kapitelnoten in den Testkapiteln "Gelände", "Nass", "Trocken". Kapitelnoten ab 2- und Einzelnoten (hier nicht abgebildet) ab 3+ in sicherheitsrelevanten Disziplinen erlauben kein "vorbildlich" mehr. Einzelnoten ab 3 in sicherheitsrelevanten Disziplinen führen zur Abwertung. Bei Notengleichstand sind die Hersteller in alphabetischer Reihenfolge sortiert.