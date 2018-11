Der Scala ist 4,36 Meter lang und ganze

58 Millimeter breiter als der Vorgänger.

Vorne schrumpft der Überhang um

34 Millimeter, während er am Heck um

Nach knapp sieben Jahren Bauzeit bringt Skoda eine neue Rapid-Generation. Allerdings unter einem neuen Namen: Ab 2019 wird der Kompaktwagen Scala heißen. Außerdem bietet Skoda den Scala künftig nur noch als Schrägheck an. Jetzt steht fest, wann die Premiere ist: Der Scala wird am 6. Dezember 2018 in Tel Aviv präsentiert. Zuvor hatte Skoda neue Teaserbilder zur ersten Baureihe auf der MQB-A0-Plattform veröffentlicht. Sie zeigen, dass sich statt des Skoda-Logos ein Skoda-Schriftzug auf der Kofferraumklappe breitmacht. Dieses Element soll bei allen kommenden Skoda-Modellen zum Einsatz kommen. Auf einem zuvor gezeigten Bild erinnert der Scala im Profil stark an dievom Autosalon in Paris