Audi TT-Nachfolger (2021): Vorschau

Anleihen beim Urquattro: ausgestellte Radhäuser, durchgehendes Leuchtenband

Der neuen Sport-Kracher aus Ingolstadt hat vor ein paar Wochen die Design-Freigabe des Vorstands bekommen und kommt spätestens in zwei Jahren auf den Markt. Die Front, die ausgestellten Radhäuser, flaches Dach und Heck – das neue "Kombicoupé" mit großer Heckklappe nimmt spürbaroptische Anleihen am Urquattro. Erstaunlich, basiert der Audi doch auf der verlängerten Kompakt-Plattform aus Wolfsburg, die auch der nächste Skoda Octavia und der Tiguan nutzen. Das soll vor allem die Kosten senken, gegenüber dem aktuellen und ähnlich großen A5 ist von rund 1.400 Euro die Rede.Damit rückt der Audi der Konkurrenz aus Stuttgart und München bei den Abmessungen dicht ans Blech, ist ähnlich dimensioniert wie C-Klasse und 4er. Aber rund 10.000 Euro günstiger. Beste Voraussetzungen, um die ähnlich teuren CLA und 2er Gran Coupé bei den Kunden auszustechen.Mehr Auto fürs gleiche Geld – eine ganz neue Strategie in Ingolstadt. Das gilt auch für die Antriebe. Spätestens seit diesem Jahr ist auch dem Letzten klar, dass es nicht weitergehen kann wie bisher. Die Diesel müssen auf der Straße sauberer werden, die Benziner sparsamer, Stichwort CO2-Grenzwerte bis 2030. Für die schwerfällige und kostenintensive Autoindustrie ist das schon morgen. Allerdings hat der VW-Konzern weitestgehend seine Hausaufgaben gemacht, daher kann Audi das neue Coupé mit allen Antriebsarten mit Ausnahme der Brennstoffzelle anbieten. Ohne Elektrifizierung wird daher keiner der Sportwagen vom Händlerhof rollen.