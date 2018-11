Die Rückleuchten erinnern stark an die des Tarraco. Bei ihm sind sie durch eine Reflektorleiste miteinander verbunden.

Die AUTO BILD-Erlkönigjäger haben bereits sehr stark getarnte Prototypen fotografiert. Auf den Fotos ist noch nicht viel vom neuen Design erkennbar. Selbst die Scheinwerfer sind fast komplett mit Folie überzogen, ähneln aber denen des Vorgängers. In der Seitenansicht wirkt die C-Säule des zukünftigen Leon massiv. Die Fensterlinie steigt hinten steil an. Die Rückleuchten erinnerten bei einem in Österreich gesichteten Prototypen stark an die des Tarraco . Es ist durchaus möglich, dass die Rückleuchten des neuen Kompakten zumindest durch einen Reflektor verbunden sind – wie beim Tarraco . Auf neueren Erlkönigbildern sind die hinteren Leuchten wieder komplett abgeklebt. Im Innenraum zieht ein aktuelles Infotainmentsystem ein, das automatisch aktualisiert wird. Trotz all der neuen Technik wird Seat-Designchef Alejandro Mesonero-Romanos das Design des Kompaktmodells insgesamt nur ganz behutsam weiterentwickeln – der Neue soll auf den ersten Blick als Leon identifizierbar bleiben.