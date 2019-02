Seat Minimó (2019): Elektro-Studie, Reichweite, Carsharing

Der Minimó verfügt wie der Renault Twizy über Flügeltüren.

Die grundsätzliche Auslegung kennen wir aber schon vom Renault Twizy, der das Konzept bereits 2011 in Serie brachte. Auch optisch ähneln sich die beiden: Alle vier Räder stehen frei, die optionalen Türen schwingen nach oben, und die Windschutzscheibe ist stark geneigt. Die beiden Passagiere sitzen wie im französischen Vorbild hintereinander. Den Seat gibt's übrigens ebenfalls als offene Version ohne Türen. Der Innenraum wird vom Display hinter dem Lenkrad dominiert, das neben der Geschwindigkeit auch die Navigations-Infos darstellt. Smartphones können kabellos via Android Auto eingebunden werden. Mit 3,1 Quadratmetern Grundfläche benötigt der Minimó weniger als halb so viel Platz wie ein durchschnittlicher Kleinwagen. Außerdem ist er nur 1,24 Meter breit – so passt der kleine Spanier sogar auf Motorradparkplätze.