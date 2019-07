Mazda hat endlich eine Lösung für alle, denen der CX-3 zu klein, der CX-5 wiederum zu groß ist. Das Kompakt-SUVpositioniert sich genau zwischen den beiden genannten Modellen und basiert auf dem Mazda3 . Warum die Japaner bei der Benennung von ihrem üblichen Schema abweichen und das Auto nicht CX-4 nennen, ist noch unklar. Möglicherweise bewahrt man sich die geraden Zahlen für Coupé-Varianten auf. Zurück zum CX-30: Dasist wie der Mazda3 im aktuellenmit dem Leitsatz "Weniger ist mehr" gehalten. Es gibt kaum Charakterlinien, stattdessen sind die Oberflächen so geformt, dass Lichtreflexe Bewegung erzeugen. Wie bei den anderen aktuellen Modellen wird die Front von einem großen Kühlergrill bestimmt, die Scheinwerfer und Rückleuchten sind flach gehalten. Außergewöhnlich ist lediglich die massive schwarze Plastikbeplankung, die Radkästen, Schweller, Front- und Heckschürze ziert.Mit, einerund einemsoll der CX-30 alle ansprechen, die kompakte Abmessungen wünschen, aber auch Wert auf ein praktisches Auto mit Platz legen. Recht untypisch für diese Größe ist deri-Activ, der zusammen mit demdas Drehmoment je nach Bedarf an die Vorder- und Hinterachse abgibt. Die, ein erweiterte Stauassistent und ein Müdigkeitswarner, kennen wir genau wie denund die Motoren vom Mazda3. AUTO BILD erwartet, dass der Mazda CX-30zu den Händlern rollt.

Das Cockpit ist grundlegend bereits aus dem Mazda3 bekannt.



AUTO BILD hat sich in Genf zum CX-30 durchgeboxt und machte die Sitzprobe: Der Innenraum erinnert stark an den Mazda3. Das Lenkrad stammt aus dem Kompakten, ebenso das Kombiinstrument und der Infotainment-Monitor auf dem Armaturenbrett. Klare Linien und eine durchaus hochwertige Verarbeitung sind auch im CX-30 zu sehen und zu spüren. Im Vergleich zur kompakten Basis reduzieren die Japaner die Stärke der C-Säule, was eine erheblich bessere Rundumsicht mit sich bringt. Im Fond könnten die Platzverhältnisse etwas üppiger sein. Mit einer Größe von 1,80 Meter sitzt es sich zwar noch ausreichend bequem, für größere Passagiere könnte es für die Knie beziehungsweise den Kopf eng werden. Der Kofferraum fasst 430 bis 1406 Liter.