N ach dem 911 T bringt Porsche auch die Einstiegsmodelle 718 Boxster und 718 Cayman als puristische T-Modelle. Sowohl 718 Boxster T als auch 718 Cayman T setzen auf den Basisvierzylinder mit 300 PS und 380 Nm maximales Drehmoment. Im Vergleich zu den normalen 718-Modellen ändert sich nichts bei den Fahrleistungen. Den Topspeed gibt Porsche weiterhin mit 275 km/h an, der Sprint auf 100 km/h soll in 5,1 Sekunden (Handschalter) beziehungsweise 4,7 Sekunden mit Porsche 911 Carrera T im Test zur Galerie ach dembringtauch die Einstiegsmodelleundals puristische T-Modelle. Sowohl 718 Boxster T als auch 718 Cayman T setzen auf denmitund. Im Vergleich zu den normalen 718-Modellen ändert sich nichts bei den Fahrleistungen. Den Topspeed gibt Porsche weiterhin mitan, der Sprint aufsoll in(Handschalter) beziehungsweisemit PDK und Sport Chrono erledigt sein. Für den reinrassigen Fahrspaß soll das manuelle Sechsganggetriebe mit verkürztem Schalthebel sorgen. Gegen Aufpreis gibt es das bekannte PDK.

Sportfahrwerk und Sport Chrono-Paket für den 718 T

Richtig interessant wird es bei der Ausstattung des 718 T: Erstmals sind das PASM-Sportfahwerk und das Sport Chrono-Paket in Kombination mit der 300-PS-Version des Cayman zu haben. Ebenfalls serienmäßig sind eine mechanische Hinterachsquersperre, titangraue 20-Zöller, graue Außenspiegel und die Sportabgasanlage mit schwarzen Endrohren an Bord. Für die beiden 718 T-Modelle bietet Porsche insgesamt neun Außenfarben an.

Schalensitze gegen Aufpreis

Die roten Schlaufen in der Türtafel sind neu beim 718 T. Außerdem gibt es das GT-Sportlenkrad mit Mode-Schalter. PCM genannte Infotainment raus und wird durch ein Ablagefach ersetzt. Auf Wunsch kann das PCM ohne Aufpreis bestellt werden. Auch die Zuziehschlaufen in der Türtafel sowie die Sportsitze mit speziellen Sport-Tex-Mittelbahnen und eingesticktem 718-Schriftzügen gibt es speziell für den 718 T. Wer maximalen Seitenhalt möchte, kann die Vollschalensitze bestellen, die aus Cayman GT4 oder 911 GT3 RS bekannt sind. Im Innenraum geht es puristisch zu: Ab Werk fliegt dasraus und wird durch ein Ablagefach ersetzt. Auf Wunsch kann das PCM ohne Aufpreis bestellt werden. Auch die Zuziehschlaufen in der Türtafel sowie diemit speziellen Sport-Tex-Mittelbahnen und eingesticktem 718-Schriftzügen gibt es speziell für den 718 T. Wer maximalen Seitenhalt möchte, kann diebestellen, die ausoderbekannt sind.

Der 718 T ist günstiger als die S-Modelle