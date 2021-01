Porsche schenkt dem Boxster ein Sondermodell zum 25. Geburtstag

Z

Wie bei der ersten Boxster-Studie aus dem Jahr 1993 gibt es eine dunkelrote Innenausstattung aus Leder.

um 25. Geburtstag des Boxster bringt Porsche ein limitiertes Sondermodell des Roadsters . Bedeutet außen: Lack in Silbermetallic und Akzente in "Neodyme", ein Ton irgendwo zwischen Kupfer und Gold. Die Spange der Frontschürze, die Einleger der Lufteinlässe an den Seiten, die Schriftzügen und auch die Speichen der 20-Zoll-Felgen sind in diesem Ton lackiert. Der Tankdeckel mit Porsche-Schriftzug stammt aus dem Exclusive Design-Programm der Marke und ist, genau wie die Endrohre, in Aluminium-Optik gehalten.Neben Silbermetallic bietet Porsche das Sondermodell auch noch in den Metallicfarben Schwarz und Weiß an. Gemäß der Studie gibt es eine dunkelrote Innenausstattung und ein rotes Verdeck in das "Boxster 25" geprägt ist. Wenn das zu auffällig ist, gibt es beides auch in Schwarz. 14-fach elektrisch verstellbare Sportsitze und ein GT-Sportlenkrad aus Leder sind immer an Bord, genau wie Akzente aus gebürstetem Aluminium und Einstiegsleisten auf denen "Boxster 25" zu lesen ist.