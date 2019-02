Peugeot Sport Engineered 508 (2019): Hybrid, Motor, Leistung

Video: Peugeot 508 (2018) Erste Fahrt im Peugeot 508 Zur Videoseite

Mit der Elektrifizierung stößt Peugeot in für die Marke komplett neue PS-Regionen vor. Unter der Haube der Studie arbeitet ein Vierzylinder-Turbobenziner, der von einem 110 PS starken Elektromotor an der Vorder- und einem 200 PS starken E-Aggregat an der Hinterachse unterstützt wird. Der Antriebsstrang entwickelt ein Drehmoment von 500 Newtonmetern, das über alle Räder verteilt anliegt. Die daraus resultierende Leistung soll auf dem Niveau eines klassischen Benziners mit 400 PS liegen. Die Fahrleistungen können sich sehen lassen: Peugeot verspricht eineund den. Gleichzeitig soll die Sportlimousine laut Hersteller nur 49 Gramm CO2 pro Kilometer in die Luft pusten.