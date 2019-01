Zunächst nennt Porsche nur eine Motorenoption: die S-Variante des 911 Carrera mit 450 PS (30 PS mehr als bisher). Hinter der Leistungsangabe verbirgt sich der bekannte, aber weiterentwickelte drei Liter große Turbo-Boxer mit sechs Zylindern.

Im Carrera S gibt der Motor seine Kraft an die Hinterräder ab. Das Cabrio soll dann in 3,9 Sekunden auf 100 km/h (3,7 Sekunden mit Sport Chrono-Paket) beschleunigen, den Topspeed gibt Porsche mit 306 km/h an. Minimal langsamer (304 km/h) in der Endgeschwindigkeit ist das 4S Cabrio. Dank Allrad soll die offene Version in 3,8 Sekunden auf Landstraßentempo (3,6 Sekunden mit Sport Chrono-Paket) sprinten.