Mercedes-AMG S 65 Final Edition (2019): Infos, Motor, V12

Die Carbonelemente im Innenraum beinhalten kupferfarbene Fäden.

Mittlerweile haben die Schwaben ihre größeren Modelle konsequent auf den Vierliterliter-V8-Biturbo aus Affalterbach umgestellt. Das Sondermodell des S 65 wird ausschließlich in Obsidianschwarz metallic angeboten. Die 20-Zoll-Felgen erhalten den Sonderfarbton Bronze in matt. Auf der C-Säule prangt ein AMG-Logo. Um die Felgen nicht allein zu lassen, findet sich auch bronzefarbene Einleger in den Schürzen der S-Klasse. Der Innenraum erhält eine schwarze Lederausstattung mit kupferfarbenen Akzenten. Damit überträgt Mercedes den Look der limitierten S-Klasse in den Innenraum. Neben Dekoren aus Carbon findet sich auch eine "1 of 130"-Plakette in der Mittelkonsole. Als weiteres Alleinstellungsmerkmal ist eine "AMG-Edition"-Spange am Lenkrad verbaut.