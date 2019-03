Elektro-Studie "Imagine by Kia" (2019): Innenraum, Design, Infos

Kia nennt die imposante Beleuchtung Tigernase.



Derpasst konzeptionell in keine Schublade: Die Karosserieform ähnelt einer Limousine , gleichzeitig wirkt er aber sehr hochbeinig und erinnert etwas an ein SUV . Die Koreaner ordnen den Imagine größenmäßig in dieein. Vorne bekommt er statt eines Kühlergrills eine auffällige. Diebestehen aus Acrylglas und werden vonumrahmt. Kia nennt die daraus resultierende und sehr auffällige Leuchtgrafik Tigernase. Sie könnte auch bei zukünftigen elektrischen Serienmodellen Verwendung finden. Die Windschutzscheibe und das Glasdach gehen ineinander über und bilden eine optische Einheit. In der Seitenansicht fallen vor allem die fehlende B-Säule, die Einbuchtungen über den Radkästen und die markanten Sicken im Blech auf. Natürlich steht der Imagine studientypisch auf großenund hat, wie so viele Studien dieser Art,. Von der A- bis zur C-Säule zieht sich entlang der Fensterlinie eine Leuchtleiste. Insgesamt haben die Designer die Aerodynamik optimiert. Deshalb ist der Unterboden der Studie komplett verkleidet und anstelle von gewöhnlichen Rückspiegeln kommen kleine Kameras zum Einsatz. Die stark abfallende Heckscheibe hat in der Mitte eine Einbuchtung, die den Luftwiderstand ebenfalls senken soll. Die sehr schmalen Rückleuchten ziehen sich bis in die Fahrzeugflanken. Die Blinker sind mehrteilig und sitzen in den tiefen Höhlen, die das Heck zieren.