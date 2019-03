Derkostet 16,7 Millionen Euro! Damit ist das neue, das für einen Bugatti-Enthusiasten entworfen und gebaut wurde, mehr als drei Mal so teuer wie der auf 40 Stück limitierteund kostet rund sechs Mal so viel wie ein "normaler"

Zwischen 1936 und 1938 wurden nur vier Atlantic gebaut – jeder davon quasi unbezahlbar. 2010 wurde ein Atlantic für umgerechnet 26 Millionen Euro versteigert, der heutige Wert dürfte noch darüber liegen. Damit zählt Atlantic zu den teuersten Autos der Welt, Nummer Vier ist heute im Besitz von Modedesigner und Autosammler Ralph Lauren. Der zweite gebaute Atlantic hatte ebenfalls den Beinamen "La Voiture Noire" und gehörte Jean Bugatti. Doch der Atlantic gilt seit mehr als 80 Jahren als verschollen – sollte er jemals wieder auftauchen, könnte der Typ 57 SC Atlantic "La Voiture Noire" über 100 Millionen Euro wert sein. Verglichen damit, ist die handgebaute Neuauflage mit einem Preis von über 16 Millionen eigentlich ein Schnäppchen.

Das Heck ist besonders elegant designt: Die durchgehende Rückleuchte ist geschwungen.

Auch wenn der "La Voiture Noire" auf dem Chiron basiert, betont Bugatti, dass kein Teil derunangetastet blieb. Der Vorderwagen wurde verlängert, dieerinnern in ihrer Grundform an die des Divo, haben aber eine ganz andere Leuchtgrafik. Gleichzeitig wurden die Schürzen in die Kotflügel integriert – ein Detail, das oft von Designstudios verwendet wird. So beispielsweise auch beim. Der Kühlergrill hat die typische Bugatti-Hufeisenform. Besonders auffällig: Die Seitenscheiben wirken, als würden sie nahtlos in die Windschutzscheibe übergehen, die wiederum von einem mittigen Scheibenwischer unterteilt wird.