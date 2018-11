Der Aston Martin Valkyrie ist so gut wie fertig! Ab Mitte 2019 tritt der Hypersportwagen mit über 1000 PS gegen den Mercedes-AMG One an. Neue Bilder und Infos!

Vorstellung: Aston Martin Valkyrie vs. Mercedes-AMG One

Mitte 2019 gibt es ein neues Hypersportwagen-Duell: Aston Martin Valkyrie gegen Mercedes-AMG One. Jetzt zeigen die Briten neue Fotos auf Abgibt es ein neuesgegen. Jetzt zeigen die Briten neue Fotos auf Instagram

2017 präsentierten Prototypen, der das finale Design zu 95 Prozent gezeigt hat, soll der Hypersportwagen jetzt der Serienversion entsprechen. Am auffälligsten ist dabei natürlich die Lackierung von hell- bis dunkelblau. Auch die Felgen im auffälligen Vielspeichendesign sind der Serienstand. Sie lassen sich aber auf Wunsch mit Aerocovern aus Carbon bestücken. Die Optik ist schon mal "next level": Der in Zusammenarbeit mit Red Bull entworfene Valkyrie könnte direkt aus dem nächsten Sci-Fi-Film stammen. Im Vergleich zumpräsentierten, der das finale Design zu 95 Prozent gezeigt hat, soll der Hypersportwagen jetzt derentsprechen. Am auffälligsten ist dabei natürlich dievon hell- bis dunkelblau. Auch die Felgen im auffälligensind der Serienstand. Sie lassen sich aber auf Wunsch mitausbestücken. Die Optik ist schon mal "next level": Der in Zusammenarbeit mit Red Bull entworfene Valkyrie könnte direkt aus dem nächsten Sci-Fi-Film stammen.

Aerodynamik: Maximaler Anpressdruck ist das Ziel

Aus der Vogelperspektive wird deutlich, wie aerodynamisch der Valkyrie tatsächlich ist. Die Form ist einem Katamaran nachempfunden. Red Bull-Ingenieur Adrian Newey. Sein Ziel: maximaler Anpressdruck! Dazu wurden die sogenannten Venturi-Tunnel entworfen, die von der Front bis zum Heck unterhalb des Cockpits verlaufen und große Luftmengen zum Diffusor schaufeln. Gleichzeitig ist kein gigantischer, aufgesetzter Heckflügel mehr nötig, auch der wird in die Karosserie eingearbeitet. Ebenfalls neu sind die großflächigen Öffnungen zwischen Cockpit und vorderen Radhäusern, die den Anpressdruck noch weiter verbessern sollen. Der Nebeneffekt: Durch die ganzen Schlitze und Öffnungen erinnert der Valkyrie in der Frontansicht an einen Katamaran. Das dritte Bremslicht hat Aston Martin oben mittig in die Heckfinne installiert, darunter liegen die Auspuff-Endrohre, die bis zu 800 Grad heiß werden sollen. Neue Hypercars (2018, 2019 und 2020) zur Galerie Erheblichen Anteil am futuristischen Look hat der. Sein Ziel:! Dazu wurden die sogenannten Venturi-Tunnel entworfen, die von der Front bis zum Heck unterhalb des Cockpits verlaufen und große Luftmengen zum Diffusor schaufeln. Gleichzeitig ist kein gigantischer, aufgesetztermehr nötig, auch der wird in die Karosserie eingearbeitet. Ebenfalls neu sind die großflächigen Öffnungen zwischenund vorderen Radhäusern, die den Anpressdruck noch weiter verbessern sollen. Der Nebeneffekt: Durch die ganzen Schlitze und Öffnungen erinnert der Valkyrie in der Frontansicht an einen Katamaran. Das dritte Bremslicht hat Aston Martin oben mittig in die Heckfinne installiert, darunter liegen die, die bis zu 800 Grad heiß werden sollen.

Innenraum: Formel 1-Sitzposition im Valkyrie

Cockpit wie in einem Rennwagen, eckiges Lenkrad, kein Rückspiegel und ein mittiger Scheibenwischer. Innenraum des Valkyrie ist ultrareduziert und erinnert ganz stark an den Lenkrad, Außenspiegel und Rückspiegel gar nicht. Deren Job übernehmen Kameras, genau wie beim McLaren Speedtail. Dass der Hypersportwagen eigentlich ein verkappter Rennwagen mit Straßenzulassung ist, zeigen auch die direkt mit dem Carbon-Monocoque verschraubten Sitzen. Die Position ist einem Formel-1-Auto nachempfunden, das bedeutet, dass Pilot und Co-Pilot mehr liegen als sitzen. Derdes Valkyrie ist ultrareduziert und erinnert ganz stark an den Mercedes-AMG One. Knöpfe gibt es nur am abnehmbaren, Außenspiegel und Rückspiegel gar nicht. Deren Job übernehmen Kameras, genau wie beim. Dass der Hypersportwagen eigentlich ein verkappterist, zeigen auch die direkt mit demverschraubten Sitzen. Dieist einemnachempfunden, das bedeutet, dass Pilot und Co-Pilot mehr liegen als sitzen.

Motor und Sound: V12-Sauger für den Hypersportwagen

Soundvideo des Valkyrie veröffentlicht und das klingt richtig vielversprechend! Der Grund: Beim Motor bleiben die Briten klassisch, zumindest teilweise. Der Valkyrie setzt auf einen 6,5-Liter-V12-Saugmotor, der von Cosworth entwickelt wird und einer der stärksten Saugmotoren aller Zeiten sein soll. Zusätzlich soll ein ERS-System Mehrleistung bereitstellen. Die Batterien könnten von Rimac stammen. Ersten Gerüchten zufolge soll der Valkyrie rund 1145 PS leisten. Das angepeilte Leistungsgewicht: ein PS pro Kilogramm Gewicht. Der Topspeed soll bei mindestens 402 km/h liegen, das wäre fast auf Bugatti Veyron-Niveau. Die Schaltarbeit übernimmt nicht etwa ein modernes sequenzielles Renn-Getriebe. Neue Sportwagen (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023) zur Galerie Aston Martin hat eindes Valkyrie veröffentlicht und das klingt richtig vielversprechend! Der Grund: Beimbleiben die Briten klassisch, zumindest teilweise. Der Valkyrie setzt auf einen, der vonentwickelt wird und einer der stärksten Saugmotoren aller Zeiten sein soll. Zusätzlich soll einbereitstellen. Die Batterien könnten vonstammen. Ersten Gerüchten zufolge soll der Valkyrie rundleisten. Das angepeilte Leistungsgewicht: ein PS pro Kilogramm Gewicht. Der Topspeed soll bei mindestensliegen, das wäre fast auf. Die Schaltarbeit übernimmt nicht etwa ein modernes Doppelkupplungsgetriebe , sondern ein

Preis: Drei Millionen Euro teuer