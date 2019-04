Porsche 911 (991) Speedster (2019): US-Version, Test, Preis

Die neue Porsche 911-Baureihe 992 ist da – trotzdem kommt noch ein, ein 911 Speedster. Am 7. Mai 2019 beginnt der Vorverkauf, Ende des Jahres rollt das auflimitierte Sondermodell auf den Markt – allerdings vorerst nur auf den US-amerikanischen.Beim 991 Speedster sind sowohl. Und anders als beim Cabrio verzichtet Porsche auf ein. Als Wetter-Schutz dient lediglich eine Persenning – also eine Abdeckung für den Innenraum. Hinter den Passagieren ragen dieheraus. Das Heck ziert eine. Dies leiht sich der offene Porsche vom GT3 . Serienmäßig ist diePCCB.

Um dem 509 PS starken Saug-Aggregat des 911 Speedster möglichst wenig Speck auf die Hüften zu packen, gilt beim Speedster (wie auch bei den GT3-Modellen) die Maxime: Weniger ist mehr! So fällt zuerst ins Auge, dasswurde. Die gibt's optional zwar kostenlos, aber hey: Wo bleibt da der Purismus? Zudem sorgenund ganzfür zusätzliche Gewichtsreduzierung. Geschaltet wird – heureka – per, das wir aus dem 911 R kennen. Es ist rund vier Kilogramm leichter als die manuelle Siebengangschaltung und fast 18 Kilogramm leichter als das Porsche-PDK aus dem regulären Elfer.

Die Bedienelemente sind. Hier steht kompromissloser Fahrspaß im Vordergrund und kein umständliches, hoch entwickeltes Bedienkonzept. Diein Kombination mit dem serienmäßigenverleihen dem Speedster einen diabolisch-sportlichen Look. Überhaupt dominieren im Innenraum Leder und Carbon. Dasist wunderbar griffig, diemit den riesigen Seitenwangen schmiegen sich, ganz Porsche-like, wie eine zweite Haut an den Körper. Da möchte man am liebsten gleich kurvenreich losdonnern. Das Notverdeck sitzt hinten unter der Karosserie und wird initial elektrisch geöffnet und geschlossen, zusätzlich jedoch per Hand in die jeweilige Endposition gebracht. Auch das spart unnötige Pfunde.