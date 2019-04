D

ie AUTO BILD-Erlkönigjäger haben in der Nähe des Nürburgrings einen Prototyp des kommenden Mercedes SL gesichtet. Was auf den ersten Blick wie ein E 63 von AMG aussieht, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als Technikträger für den kommenden Roadster . An der Frontschürze ergänzt Mercedes lediglich kleine Flügel, um die Aerodynamik zu verbessern. Besonders auffällig dagegen ist die Seite der schwäbischen Mogelpackung. Hier fällt sofort der deutlich verkürze Radstand im Vergleich zur gewöhnlichen E-Klasse auf. Dabei haben die Techniker den Mercedes um fast eine halbe Türlänge gestutzt. Die Radkästen sind verbreitert, was auf eine breitere Spur hindeutet. Am Heck bleibt die Optik des E 63 erhalten. Richtig sportlich wird es im Innenraum: Die gekürzte E-Klasse mit SL-Technik erhält einen Überrollbügel für die Rennstrecke.Bereits 2018 testete Mercedes einen vermeidlichen Technikträger des neuen SL. Damals diente ein verkürztes S-Klasse-Coupé als Ausgangsmodell für die Testfahrten.