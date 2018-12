uf der Suche nach einem neuen Auto sehen sich die meisten Interessenten auf dem Gebrauchtwagenmarkt um. Aus gutem Grund: Hier gibt es nicht nur mehr Auto für weniger Geld. Auch der zu erwartende Wertverlust fällt bei Weitem nicht so deftig aus, wie bei einem vergleichbaren Neuwagen. Doch wie gut schlagen sich die 30 beliebtesten Gebrauchten beim TÜV? Die Antworten darauf liefert uns der TÜV-Report 2019. In der Bildergalerie haben wir aufgelistet, welche Schwachstellen bei der HU aufgefallen sind.

Der Audi A3 zeigt sich als Gebrauchtwagen nicht nur als beliebtes, sondern auch als zuverlässiges Modell.

Die Top 30 Gebrauchtwagen im Check zur Galerie

Für die Liste der beliebtesten Gebrauchtwagen haben wir bei unserem Kooperationspartner AutoScout24 nachgefragt, nach welchen Modellen in der Börse in den vergangenen vier Monaten am häufigsten gesucht wurde. Etwas überraschend: Unter den besonders häufig gesuchten Fahrzeugen befinden sich mit dem VW Tiguan BMW X3 sowie dem größeren X5 nur vier SUVs - wir hätten mit mehr Hochsitzern gerechnet. Generell scheinen viele mit dem Kauf eines VWs zu liebäugeln, denn die Marke ist trotz Skandalen mit sechs Modellen am häufigsten unter den Top 30 vertreten. Darauf folgen mit je 5 Modellen BMW und Audi, dann kommt Mercedes (vier), Opel und Ford (jeweils 3), Skoda (2), Peugeot und Smart (je 1 Modell).Der günstigste beliebteste Gebrauchte ist mit durchschnittlich 2.810 Euro der Peugeot 206 . Am meisten Geld wird mit rund 48.540 Euro für den BMW X5 ausgegeben. Ausgewertet wurden von AutoScout24 alle Pkw-Inserate, die nicht älter als 18 Wochen sind und von denen mindestens 1000 Fahrzeuge im Bestand sind.