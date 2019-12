Besitzer Josh Stahl ist AMG-Fan und Inhaber von Reviva Inc., die sich tagtäglich mit dem Bau von Ami-V8-Motoren beschäftigen. Als Showfahrzeug für die Firma wollte Stahl ein Auto bauen, das für Aufsehen sorgt!Diese Motorisierung war ausschließlich in Nordamerika erhältlich – tut aber gar nicht unbedingt etwas zur Sache, denn der originale 4,5-Liter-V8 ist sowieso rausgeflogen.

Nach zweieinhalb Jahren Umbauzeit ist an diesem SEL nichts mehr original. Als Stahl den Wagen auf eBay kaufte, war es laut eigener Aussage ein runtergerockter W 109 mit massiven Rostproblemen. Jetzt ist der Benz ein vollfunktionsfähiges Showcar, mit dem Stahl Autocross-Rennen fahren möchte.

Während der Motorbau inhouse bei Reviva geschah, wurden alle anderen Arbeiten an den Tuner Vescio's Customs aus dem amerikanischen Minnesota ausgelagert.Gleichzeitig schaffen sie Platz für die XXL-Räder. Bei den Felgen fiel die Wahl auf mehrteilige Forgeline-RS3-Räder im Vielspeichenstil.Natürlich wurde auch der Unterbau komplett überarbeitet und so hat "Red Pig 2" Einzelradaufhängungen, ein neues Fahrwerk und mehr spendiert bekommen. Für eine gute Verzögerung sollen großen Wilwood-Bremsen mit Sechskolben-Sätteln sorgen.

Der Motorraum musste umgebaut werden. Jetzt hat der 6,7-Liter-V8 mit 615 PS genug Platz.

Die Liebe zum Detail wird z.B. an den eckigen Sidepipes, die dezent in die Karosserie eingearbeitet wurden, deutlich und auch der Innenraum ist ein Mix aus Luxus und Sportlichkeit. Die beige Lederausstattung mit Sportsitzen und das Holzlenkrad stehen im krassen Gegensatz zu Hosenträgergurten und Überrollkäfig. Die fünf Rundinstrumente sind genauso wenig original wie der Schalthebel des neu verbauten Tremec T56-Getriebes. Neben dem Knauf der Sechsgang-Handschaltung befindet sich ein Knopf mit dem der "Line Lock" aktiviert wird. Dabei können die Bremsen an der Vorderachse gesperrt werden, um so die Hinterräder zu entlasten und fette Burnouts zu ziehen.