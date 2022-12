Der Mercedes 500 E ist ein Auto für Kenner! Das eindeutigste Erkennungsmerkmal sind die ausgestellten Kotflügel. Im Vergleich zu einem gewöhnlichen W 124 gewinnt der 500er dadurch 5,6 Zentimeter an Breite. Besonders bekannt wurde der 500 E, der später in E 500 umbenannt wurde, durch den Fakt, dass die Limousine im Werk 1 bei Porsche teilmontiert wurde. In den USA wird aktuell ein ganz besonderer 500er verkauft!

Auf der Auktionsseite bringatrailer.com wird ein Mercedes 500 E in der Farbe "Brillantsilber Metallic" (744) angeboten. Ursprünglich handelt es sich bei der Limousine um ein deutsches Auto aus dem Jahr 1993, das 2019 in die USA importiert wurde. Das Besondere: In den Benz wurden insgesamt knapp 30.000 Euro für Modifikationen und Service investiert. Daher der Hinweis: Freunde von Originalität werden mit diesem 500er sicher nicht glücklich und sollten nach einem serienmäßigen W 124 schauen. Interessant ist die Limousine aber dennoch!

Bevor wir auf das Tuning eingehen, ein kurzer Blick zurück: 1990 wurde der 124er mit 5,0-Liter-V8 unter dem Namen 500 E eingeführt. Der M 119 E 50 genanntemit 32 Ventilen leistete 326 PS und 480 Nm, die via Viergang-Automatik an die Hinterräder abgegeben wurden. Topspeed damals: 250 km/h!

Zum Modelljahr 1993 wurde die Leistung um sechs auf 320 PS gedrosselt, und im Zuge der zweiten Modellpflege wurde der 500 E in E 500 umbenannt. Heutzutage wird in Zusammenhang mit dem 500 E immer wieder erwähnt, dass die Limousine bei Porsche in Zuffenhausen montiert wurde, was den einfachen Grund hatte, dass das Auto mit den ausgestellten Kotflügeln nicht durch die Fertigungsstraße von Mercedes passte.