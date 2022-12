Wer in den 80er-Jahren einen Mercedes 560 SEL fuhr, der hatte es geschafft. Die Topversion des W 126 (als Langversion V 126 genannt) war das Beste, was Mercedes zur damaligen Zeit zu bieten hatte. 1985 lag der Basispreis für den Luxusdampfer bei über 120.000 Mark – und trotzdem gab es noch Leute, denen ein normaler 560 SEL nicht gut genug war. Diese Kunden konnten sich an AMG wenden, wo der 560 SEL für teures Geld zum AMG 6.0 umgebaut wurde. Laut Experten sollen weniger als 100 Exemplare entstanden sein. Eines davon wird am 10. Dezember 2022 in Miami (Florida/USA) versteigert!