In Kooperation mit

Derlei Fahrkomfort kostet Geld, bei Mercedes meist recht viel Geld. Da lohnt es sich, einen Blick auf die Gebrauchtwagenseiten zu werfen. Zumal die Nachfrage nach A 250 e als Neuwagen trotz des recht stolzen Preises so groß ist, dass der Sternfahrer zuletzt teilweise ausverkauft war.Sein Preis vonbedeutet eineim Vergleich zu einem Neufahrzeug mit entsprechender Ausstattung. Das Fahrzeug dient alsund ist voraussichtlich ab dem 30. November 2020 verfügbar. Es ist wenig überraschendund, seinezum Lieferzeitpunkt liegt bei

Die Plug-in-A-Klasse ist vollgestopft mit Wohlfühl-Ausstattungspaketen.

Das Besondere an dieser kosmosschwarzen Plug-in-A-Klasse ist ihr. Hier wurde ein ganzes Paket an Ausstattungspaketen geschnürt:– das alles und mehr findet sich in der Beschreibung des Gebrauchtwagens. Selbstverständlich steht das innovativezur Verfügung, sogar alsmitfür die Navigation. Dersucht, findet und nutzt Parklücken selbstständig. Und neben diversen Features für die eigene Sicherheit, kümmert sich der angebotene Mercedes auch um andere, zum Beispiel mitund einem. Auch eine Art von Umweltbewusstsein.