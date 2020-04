Im A 38 kommen keine hochgez├╝chteten Motoren, sondern zwei Gro├čserien-Vierzylinder zum Einsatz.

W├Ąhrend der serienm├Ą├čige 1,9-Liter-Vierzylinder unter der Fronthaube wie gewohnt die Vorderachse antreibt, konnte der zweite 1,9-Liter-Vierzylinder im Heck ganz bequem per Knopfdruck zugeschaltet werden.Geschaltet wird ├╝ber ein manuelles F├╝nfgang-Getriebe, das die beiden Motoren per automatischer Kupplung synchronisiert. Der A 38 AMG kann ├╝brigens auch ganz bequem im sogenannten Mono-Modus mit nur einem Motor gefahren werden. Je nach Einsatz gab Mercedes den Verbrauch zwischen 8,5 und 12,6 Litern auf 100 Kilometer an.