ut viel, trinkt wenig: Was beim ersten Lesen irgendwie noch nach Fake News klingt, verwandelt dieals 220 d schon nach wenigen Kilometern in absolute Wahrheit. Dermit seinen 400 Nm Drehmoment geht ab wie ein waschechter GTI , entwickelt dabei aber nur den Durst eines TDI. Das nennen wir mal Sparen mit Vergnügen.

Das Vergnügen beginnt direkt nach dem Einsteigen.empfangen die Piloten, die Qualitätsanmutung ist premium, das volldigitale Cockpit mit den zwei scharfenmacht was her. Allerdings kostet dieser Spaß zusammen mit, kabellosem Laden,und mehr auch(MBUX-High-End-Paket). Während die Bedienung über Touchcontroller und Lenkradtasten Gewöhnung erfordert, gehorcht die A-Klasse aufbemerkenswert flott und flexibel. Nur derfehlt. Wann immer im Auto " Mercedes " gesagt wird, fragt eine freundliche Stimme, was sie denn tun könne. Nervt!

Geht gut ab: In glatten sieben Sekunden ist der Benz auf Tempo 100 und schafft maximal 235 km/h.

Im Fond geht es klassenüblich zu, derreicht (345 bis 1185 l) – dem Kurzausflug zu viert steht also wenig im Wege. Und fürlassen sich die(40:20:40) und gegen 178,50 Euro Aufpreis auch die Beifahrersitzlehne umlegen. Schluss mit Alltag, wir wollen angasen. Und da legt sich der A 220 d so richtig ins Zeug. Ingeht es aus dem Stand auf Tempo 100 und mühelos weiter bis. Stramme 400 Nm Drehmoment und der aufmerksamesorgen dafür, dass du den kompakten Benz nie auf dem falschen Fuß erwischst und immer mit ordentlich Schwung (vorn) dabei bist. Dabei lässt sich vom typischen Dieselnageln so gut wie nichts hören, der 220 d läuftund leise.Fröhlichesunterstützt die A-Klasse mit souveränem Fahrverhalten, präziser Lenkung,und. Das kann BMW auch nicht (mehr) besser, dank tiefem Schwerpunkt kommt im Mercedes sogar mehr Freude am Fahren auf.