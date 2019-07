Mercedes-AMG A 45 S (2019): Driftmodus, PS, Motor

M it 421 PS ist der Mercedes-AMG A 45 S der zurzeit stärkste Kompaktsportler! Wie er sich auf der Rennstrecke und auf der Landstraße fährt, zeigt der ausführliche Fahrbericht. An dieser Stelle nur so viel: Der Motor ist eine Wucht – so schiebt kein anderer Kompakter an. Hier geht es aber um den neuen Driftmodus! itist derder zurzeit! Wie er sich auf der Rennstrecke und auf der Landstraße fährt,. An dieser Stelle nur so viel:– so schiebt kein anderer Kompakter an.

Auch beim Driften bleibt der A 45 S ein Allradler

Race Mode, manuelle Getriebe-Einstellung, ausgeschaltetes ESP: Dann klappt es auch mit dem Driften! ESP komplett ausschalten – dazu den Knopf in der Mittelkonsole für drei Sekunden drücken. Anschließend das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe in den manuellen Modus versetzen und den Race Mode wählen. Der letzte Schritt: Beide Paddles am Lenkrad gleichzeitig ziehen, und schon erscheint im Display die Meldung "Drift Mode active". Das clevere System ist ganz neu. Anders als beim E 63 S, der per Tastendruck zum reinen Hinterradantrieb wechselt, bleibt der A 45 S auch im Driftmodus ein Allradler. Ein neues Hinterachsgetriebe mit zwei Lamellenkupplungen ermöglicht das Sperrdifferenzial sollen so noch höhere Geschwindigkeiten im Drift erreicht werden. Klingt gut in der Theorie – aber lässt sich der A 45 S wirklich quer fahren? Das will AUTO BILD auf der spanischen Rennstrecke Circuito del Jarama herausfinden! So funktioniert's: Erst mal das– dazu den Knopf in der Mittelkonsole für drei Sekunden drücken. Anschließend dasversetzen und den. Der letzte Schritt:gleichzeitig ziehen, und schon erscheint im Display die Meldung. Das clevere System ist ganz neu. Anders als beim E 63 S, der per Tastendruck zum reinen Hinterradantrieb wechselt, bleibt der. Einermöglicht das Driften . Vorteil: So kann die Kraft nicht nur zwischen Vorder- und Hinterachse verteilt werden, sondern zusätzlich radselektiv zwischen linkem und rechtem Hinterrad. In Kombination mit demsollen so noch höhere Geschwindigkeiten im Drift erreicht werden.

Wer's übertreibt, der erntet Untersteuern