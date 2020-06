eitNeben dem viertürigen GT 63 (S) sind jüngst auch E 53 und E 63 (S) in den Genuss des ovalen Grills mit den charakteristischen Vertikalstreben gekommen. Damit rücken sie aber nur optisch näher ans Top-Modell. Eine Leistungsspritze blieb ihnen nämlich verwehrt, und das aus gutem Grund.AUTO BILD erklärt die Unterschiede!

Kleinere runde Endrohre und weniger weit ausgestellte Kotflügel kennzeichnen den E 53.

Der Mercedes-AMG E 53 markiert in diesem Trio den Einstieg. Sein turboaufgeladener Reihensechszylinder leistet 435 PS und 520 Nm Drehmoment.Der sitzt zwischen Motor und Getriebe und drückt 16 kW (22 PS) und 250 Nm Drehmoment zusätzlich in den variablen Allradantrieb . Wird er nicht zum Boosten benutzt, speist er das 48-Volt-Bordnetz. Mit grün angehauchtem Gewissen will der E 53 mehr als lifestyliger Business-Gleiter mit Zusatz-Power verstanden werden.Wer ein waschechtes Performance-Auto sucht, wird beim E 63 (S) fündig.Eine Elektro-Unterstützung fehlt, sie wäre nicht mit der nassen Anfahrkupplung vereinbar gewesen. Die Kupplung ersetzt den Wandler und ermöglicht Launch Control und schnellere Schaltzeiten. Manieren gehen ihm aber nicht ab, im Gegenteil. Mit dem Facelift hat AMG dem E 63 (S) sogar mehr Komfort verpasst.