Das Gesicht des E 63 gleicht sich an die aktuelle AMG-Designsprache an. Mit seinen schmaleren LED-Scheinwerfern und dem neuen Panamericana-Grill erinnert es an den AMG GT Viertürer Neu ist eine Zierspange, die sich von den seitlichen Lufteinlässen aus quer über die gesamte Frontschürze zieht. Sie ist je nach Ausstattung in Wagenfarbe, Silber, Schwarz oder Carbon gehalten.Am Heck erhält die Limousine die neuen, flacheren und zweigeteilten Rückleuchten. Analog zur Frontschürze gibt's auch am Heck eine Zierspange, die im überarbeiteten Diffusor eingelassen ist und die Endrohre umrahmt.Neugestaltete Felgen und drei neue Farboptionen sind ebenfalls Teil des Facelifts.

Die Keramikbremse hat goldene Sättel. Die Standardsättel sind silber, beim S-Modell rot lackiert.

Am meisten Hirnschmalz ist in die Überarbeitung des Fahrwerks geflossen.Wie gut das tatsächlich klappt, wird ein erster Test zeigen. Dass der E 63 nach dem Facelift zur trägen Schaukel-Limo wird, steht wohl nicht zu befürchten. Das Plus an Komfort soll vor allem im entsprechenden Modus zu spüren sein. Zumindest in "Sport" und "Sport Plus" hat die Top-E-Klasse laut Mercedes-AMG trotzdem nichts an Präzisiion eingebüßt. Stichwort Bremsen: An Vorder- und Hinterachse kommen Verbundscheiben mit 360 Millimeter Durchmesser zum Einsatz, beim S-Modell sind es vorne 390 Millimeter. Eine Keramikbremse mit nochmals größeren Scheiben ist optional zu haben.