W er einen schnellen er einen schnellen Mercedes will, geht zu AMG . Wer es noch schneller und exklusiver mag, der legt sich einen Brabus zu. Der Edel-Tuner aus Bottrop ist bekannt für seine krassen Benz-Modelle, die trotz brachialer Leistung den Werten der Serien-Version treu bleiben. Wie der Brabus Rocket 900, eine S-Klasse mit 900 PS , die auf der einen Seite brutal schnell ist, aber gleichzeitig außergewöhnlichen Komfort bietet. Ein weiteres Top-Beispiel für die Arbeit der Performance-Spezialisten ist der Brabus 800, ein Monster in Gestalt eines AMG E 63 S. Nur halt viel stärker und schneller. Satte 1000 Nm und 800 PS holt Brabus aus der E-Klasse, das sind 150 Nm Drehmoment und 188 PS mehr als in Serie. Jetzt steht ein gebrauchter Brabus 800 zum Verkauf!

In drei Sekunden von 0 auf 100

Außen schmückt Brabus den E 63 mit Carbon aus. Dazu kommen Keramik-Blenden und LM-Felgen. Diese komplett schwarze E-Klasse ist seit August 2018 als Brabus auf den Straßen unterwegs, und seitdem nur 8300 Kilometer gelaufen. Die Fahrleistungen des 800-PS-Benz sind sensationell. Der vier Liter große Achtzylinder-Biturbo macht nicht nur optisch was her, beschleunigt in glatt drei Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 300 km/h limitiert. Dafür verantwortlich sind vor allem zwei Brabus-Turbolader mit größerer Verdichtung, auch wurden die Kennfelder für Einspritzung, Ladedruckregelung und Zündung neu kalibriert. Die Kraft auf die Straße bringt der 4Matic-Allradantrieb in Kombination mit dem automatischen 9-Gang-Getriebe von AMG. Richtig edel sind die Sound-Optionen beim Brabus. Über Knopfdruck kann man den V8-Biturbo im Sportmodus brüllen oder im Coming-Home-Modus flüstern lassen.

Ein E 63 S mit ganz viel Carbon

Gestepptes Leder, großes LED-Display und Brabus-Stickereien – alles vom Feinsten im 800-PS-Benz. Bei der Optik hat Brabus ordentlich nachgeschärft und dem E 63 S ein Carbon-Make-over verpasst. Front- und Heckspoiler, Diffusor und Spiegelkappen glänzen in Sichtcarbon, dazu gibt es 21 Zoll große Leichtmetallfelgen im Kreuzspeichen-Design und eine Sportauspuffanlage mit vier dicken Keramik-Blenden. Natürlich alles schwarz lackiert. Der Innenraum ist ebenfalls ein Hingucker: Schwarzes und rotes Leder wechseln sich ab, ein großes LCD-Display leuchtet hinter dem Sportlenkrad auf. Wer auf den V8-Sound verzichten möchte, lässt sich von Klängen aus der High-End-3D-Soundanlage von Burmester verwöhnen.

So teuer wie ein Lambo