o was hatten die Beamten der Polizei Westhessen wohl auch noch nicht gesehen:Ein wahnsinniges Tempo, bei dem der kleinste Fehler zu einem verheerenden Unfall führen kann, gerade in der Enge einer dreispurigen Baustellen-Passage.

So kommentierte die Polizei die Raser-Fahrt auf Facebook. ©Facebook/Polizei Westhessen

Denn zufällig hatten Beamte an dem Tag eine Geschwindigkeits-Messstelle im Baustellenbereich platziertUnd die löste bei einernatürlich aus, schließlich war das Tempo hier – wie in vielen Autobahnbaustellen üblich – auf 80 km/h beschränkt.Der entsprechende Paragraph § 315d StGB ist seit 2017 rechtskräftig und schließt auch sogenannte "Einzelrennen" mit ein, an denen nur ein Fahrer beteiligt ist. Die Strafen sind ungleich härter als bei gewöhnlichen Verkehrsvergehen. So drohen dem AMG-Raser jetzt nicht nur eine Entziehung der Fahrerlaubnis und ein empfindliches Bußgeld