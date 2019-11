rotz Zweiliter-Turbomotor mit 306 PS kommt der Mercedes-AMG GLB 35 eher souverän als sportlich daher.Selbst im Fahrprogramm "Sport plus" (hat der AMG exklusiv) bollert der Vierzylinder höchstens dezent und nur bei hemmungslosem Kickdown, lässt beim Herunterschalten mal den typisch kleinen Endrohr-Furz heraus. Da klingt ein A 45 bassiger.

Trotz der 21-Zoll-Räder im dünnen 35er-Querschnitt rollt der GLB 35 immer noch gut ab.

Ob Lenkung, Fahrwerk, Getriebe oder Bremsen – immer fühlt das sich SUV deutlich bissfester an als der stärkste Diesel mit 190 PS, aber nie bedingungslos auf Attacke. So rollt der GLB trotz der 21-Zoll-Räder im dünnen 35er-Querschnitt immer noch gut ab, da muss sich niemand für zu fette Räder entschuldigen. Die Lenkung verlangt einen festen Griff, trotzdem keinen Schraubstock. Die Bremsen könnten prickelnder ankern, da werfen sich die 1775 Kilogramm Fahrgewicht in die Waagschale.