Die Kraft gelangt per Neungang-Automatik an den vollvariablen Allradantrieb.

Unter der Haube sitzt ein Vierliter-V8-Biturbo, der beim regulären GLE 63 571 PS leistet, in der S-Version sind es 612 PS. Den neuen GLE 63 gibt es außerdem zum ersten Mal mit dem EQ-Boost-Startergenerator.So beschleunigt das reguläre Modell in vier Sekunden von 0 auf 100 km/h, der GLE 63 S braucht nur 3,8 Sekunden. Schluss ist regulär bei 250 km/h, das Sportmodell schafft 280 km/h. Weil das AMG-SUV nicht nur sportlicher, sondern auch effizienter als der Vorgänger sein soll, sind ein 48-Volt-Bordnetz, eine Zylinderabschaltung und ein Ottopartikelfilter an Bord. Trotz dieser Maßnahmen verbraucht das SUV immer noch 11,4 Liter auf 100 Kilometer – laut Hersteller.