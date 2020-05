Sein Fahrwerk macht den GLE 63 S zum ausreichend komfortablen Sportler – erst "Race" ist richtig hart.

Angebote ansehen Gebrauchtwagen: Mercedes-AMG GLE 63

Irgendwann kommen aber auch die Ingenieurskunst, die, das Hinterachs-Sperrdifferenzial und der feinfühlig regelnde Allradantrieb an ihre Grenzen, und diemacht sich bemerkbar. Dievon "Normal" bis hin zu "Sport Plus" konditionieren den Mercedes AMG GLE 63 S so vor, dass auchnicht wehtun; ein Verdienst derin Kombination mit den. Erst bei "Race" wird es erwartungsgemäß knackig hart: Dannum zehn Millimeter ab. Jenseits befestigter Straßen helfen die Fahrprogramme "Trail" und "Sand". Hier streckt das SUV die Stelzen um 55 Millimeter, erst ab 70 km/h kehrt die Karosserie wieder in die Ausgangslage zurück. Und nicht nur beim Fahren, sondern auch beim Sparen hilft der Über-GLE so gut es geht. Wenn man es gemächlich angehen lässt, wird der V8 zwischen 1000 und 3250 Touren zumund soll so den Durchschnittsverbrauch aufdrücken.Das Interieur unterscheidet sich kaum von den anderen Mercedes GLE. Selbstverständlich ist dasan Bord und hilft dem Fahrer mit zwei 10,25 Zoll großen Bildschirmen, alles im Blick zu haben. In derwird er hier mit Infos zu Motor- und Getriebeöltemperatur, Längs- und Querbeschleunigung sowie Leistung, Drehmoment, Motoröl- und Getriebeöl-Temperatur versorgt. Sehr gut gefallen die, die souverän agierendeund die. Leider gibt es das Spektakel erst ab