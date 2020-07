Wie die Kollegen von mercedes-fans.de berichten, soll die "P One Edition" des GT Black Series als Wiedergutmachung dienen, weil die Affalterbacher den Marktstart des AMG One mehrfach nach hinten verschieben mussten. Der Hauptgrund für die Verzögerung: Es ist sehr schwierig und aufwendig, die komplexe und exotische Formel 1-Technik an die geltenden Vorschriften anzupassen. Der Hauptgrund für die Verzögerung: Es ist sehr schwierig und aufwendig, die komplexe und exotische Formel 1-Technik an die geltenden Vorschriften anzupassen.

Voraussetzung ist die Bestellung eines AMG One

Vorne silber, hinten schwarz: Die Farbgebung inklusive der kleinen Sterne ist an die Formel 1-Autos angelehnt. ©www.mercedes-fans.de Klingt erstmal nach einem absoluten Schnäppchen verglichen mit dem kolportierten Preis von bis zu 300.000 Euro für den "normalen" GT Black Series, allerdings sollte nicht vergessen werden, dass der AMG One mit einem Basispreis von 2,75 Millionen Voraussetzung ist, um das Sondermodell des GT Black Series zu bestellen. Hinzu kommt, dass es sich zum aktuellen Zeitpunkt lediglich um nicht offiziell bestätigte Gerüchte handelt. Um also die Wartezeit auf den AMG One zu verringern bietet Mercedes-AMG jetzt allen 275 Kunden die Möglichkeit, einen AMG GT Black Series "P One Edition" zum angeblichen Preis von 50.000 Euro zu bestellen.

An die Formel 1-Autos angelehntes Design

Statt der serienmäßigen orangen Akzente gibt es für das Sondermodell türkise Details. ©www.mercedes-fans.de Das Design ist an die Farbgebung der Formel 1-Autos angepasst: vorne silber, hinten schwarz. Dazu viele silberne und schwarze Sterne. Ob es sich dabei um eine Lackierung oder Folierung handelt, ist nicht klar. Allerdings wird eine sehr ähnliche Livery auch für den AMG One verfügbar sein. Untermalt wird das Design an den Seitenschwellern und Schmiederädern von Akzenten in Türkis. Was das neue Sondermodell, des ohnehin schon auf ein Jahr Bauzeit limitierten AMG GT Black Series, so besonders macht? Die Optik!

Auch im Innenraum gibt es eine Extraladung Türkis. Streifen auf den Sitzen, die Kontrastnähte und sogar das Einstellrad der Traktionskontrolle sind in der auffälligen Farbe ausgeführt. Nach aktuellen Informationen ändert sich technisch übrigens nichts im Vergleich zum AMG GT Black Series, der auf den stärksten AMG V8-Serienmotor (730 PS und 800 Nm) aller Zeiten setzt.

