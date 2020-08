2016 brachte Mercedes-AMG den GT R. Optisch ist das ehemalige Topmodell klar von seinen schwächeren Brüder zu unterscheiden. Vorne ist der GT R 46 Millimeter und hinten sogar 57 Millimeter breiter als ein GT. Die vorderen Kotflügel und das Dach bestehen aus Carbon. Zudem war der GT R das erste AMG-Serienmodell , das den heute bereits flächendeckend eingeführten Panamericana-Grill besaß.

Präsentiert wurde derdamals in der Sonderfarbe "", einem extrem auffälligen mattgrün, das trotz eines saftigen Aufpreises von 8687 Euro sehr oft bestellt wurde. Kein Wunder also, dass vergleichsweise vieleim Gebrauchtwagenmarkt in dieser Farbe lackiert sind.Der Mercedes-Vertragshändler Autohaus Ebert hat einen unfallfreienaus erster Hand mit gerade mal 3500 Kilometern im Angebot, der inDabei handelt es sich um eine historische, die es bereits in den 1970er-Jahren gab. "Chinablau" ist eine Uni- und keine Metallic-Lackierung.