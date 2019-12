A nfang 2019 herrschte bei vielen AMG-Fans und Liebhabern großer Motoren Trauerstimmung. Damals sickerte durch, dass der nfang 2019 herrschte bei vielen AMG-Fans und Liebhabern großer Motoren Trauerstimmung. Damals sickerte durch, dass der Mercedes S 65 AMG L der letzte Affalterbacher mit Zwölfzylinder sein soll. Tatsächlich bekommen die großen AMG-Modelle in Zukunft maximal einen V8 unter die Haube gepflanzt. Diese Entscheidung macht die mächtige Luxuslimousine zu einem begehrten Objekt für Sammler. Problem: Die Preise für gebrauchte S 65 sind saftig, sie werden teilweise für über 200.000 Euro gehandelt. Jetzt steht einer der letzten AMG mit V12 in Tübingen zum Verkauf , mit niedriger Laufleistung und vergleichsweise erstaunlichem Wertverlust . Der Händler gibt an, die im Juli 2018 zugelassene Edel-Karosse habe neu 281.000 Euro gekostet. Rund ein Jahr und 5900 Kilometer später bietet er sie für 159.990 Euro an – das macht einen Wertverlust von über 120.000 Euro!

Luxus-Ausstattung im unfallfreien Auto

Bis auf die Schmiederäder ist die S-Klasse schwarz. Der V12-Sound dröhnt aus vier Endrohren. ©Autoforum Tübingen Der angebotene Mercedes S 65 AMG L stammt aus erster Hand und ist unfallfrei. Auf den Bildern im Inserat macht er einen tadellosen Eindruck, der obsidianschwarze Luxus-Benz glänzt wie neu. Schäden oder Mängel sind nicht zu erkennen und in der Anzeige auch nicht aufgeführt. Dafür aber die üppige Ausstattungsliste der S-Klasse, die nahezu jeden denkbaren Komfort bietet. Der Innenraum ist mit beigem Leder ausgekleidet, im Cockpit und im Fond stehen riesige Bildschirme zur Verfügung, auf denen man wahlweise fernsehen oder im Internet surfen kann. Wer tatsächlich mal nach draußen gucken will, kann das auch durch das Panoramadach mit Magic Sky Control tun. Wer nicht auf V12-Klang steht, dem schmeichelt das Burmester-Soundsystem mit High-End-Surround-Klang. Auch die Optik ist vom Feinsten: 20-Zoll-Schmiederäder von AMG, Radlaufverbreiterung, die Lufteinlassgitter sowie die Flics der Frontschürze glänzen schwarz (statt in Chrom). Für den perfekten Überblick ist der S 65 mit einer 360-Grad-Kamera ausgestattet. Alle Extras sind hier gelistet.

Sechs Liter, 630 PS und 1000 Nm