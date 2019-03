Starten wir mit dem wohl wichtigsten Fakt zur Final Edition des S 65 von AMG: seiner Limitierung. Mercedes setzt der Sonder-S-Klasse ein Produktionslimit von 130 Stück. Wer einen bestellen möchte, der sollte also schnell sein.



Die Schürzen tragen Zierleisten in Bronze, die Gitter der vorderen Lufteinlässe sind passend dazu lackiert.

Im Vergleich zum normalen S 65 hebt sich die Final Edition in erster Linie optisch ab. Als Erstes sticht das Exterieur ins Auge. Die Final Edition ist ausschließlich in Obsidianschwarz metallic mit bronzefarbenen Akzenten erhältlich. An den Schürzen erhält er Zierleisten in Bronze, die Gitter der vorderen Lufteinlässe sind passend dazu lackiert. Auch der Schweller wird beim Sondermodell mit einer Verkleidung in Edelmetall-Optik versehen. Und auch die 20-Zoll-Felgen im Vielspeichen-Design sind bronzefarben.