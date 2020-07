Gebrauchter A 250 rund 16.500 Euro gÃ¼nstiger als ein Neuwagen.

018 hat die Mercedes A-Klasse das Kompaktsegment ordentlich aufgemischt. Hier griffen die Schwaben tief in die Trickkiste und verbesserten nicht nur Aspekte wie das Geräuschniveau im Innenraum oder das allgemeine Fahrverhalten zum Guten. Die A-Klasse sollte daneben mithilfe des MBUX-Infotainments auch noch Vorreiter in Sachen Digitalisierung werden und das sogar noch vor den Mittel- und Oberklasse-Modellen der Marke. Mittlerweile haben BMW und VW was die Vernetzung betrifft zwar aufgeholt, dem kleinsten Stern aber das Wasser reichen können sie noch immer nicht.Das Basismodell startet als A 160 bei aktuell 26.946 Euro, besser ausgestattet sind nach oben nur wenige Grenzen gesetzt. Viel Geld für ein kleines Auto also.Legt man ein paar Euro auf den Einstiegspreis, gibt es schon einen gut ausgestatteten A 250 mit wenigen Kilometern.

Das Beispiel-Angebot zeigt einen. Seine Erstzulassung hatte der Wagen im Februar 2019, daher ist es naheliegend, dass es sich hier um einen Leasingrückläufer handelt. Neben einembietet die A-Klasse vor allem eines: eine ordentliche Ausstattung! Rechnet man alle Features des Mercedes zusammen, kommt man auf einen. Bei einemdes A 250 von rundergibt sich also eineim Wert von knapp. Nimmt man jetzt den einstigen Neupreis und vergleicht ihn mit dem Inserat, wird deutlich was für einen Wertverlust der Mercedes bislang hat. Der Händler aus Wuppertal möchte für den Jahreswagen nochhaben.

Dank LED-Option entfallen am Heck die klassischen Rückleuchten, stattdessen gib es auch hier Leuchtdioden.



Als Ausstattungslinie hat sich der Erstbesitzer für dieentschieden. Durch sie kommen unter anderem Zierelemente in Carbonoptik in die A-Klasse, außerdem sind hier Alufelgen serienmäßig. Daneben wurden bei der Bestellung fleißig Kreuzchen in der Aufpreisliste gemacht. Unter anderem verfügt der Mercedes über eine(1276 Euro), demfür das MBUX samt großer Bildschirme (1914 Euro) und(963 Euro). Auch bei den Assistenten ist bei der A-Klasse viel Sinnvolles bestellt worden. Alleine die Parktronic mit Rückfahrkamera liegt bei 1078 Euro Aufpreis. Was die Optik betrifft wurde der A 250 mit der Lackfarbe "(694 Euro) und alternativen 17-Zoll-Felgen mit 10-Speichendesign aufgewertet (ohne Aufpreis).