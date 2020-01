Das beige Leder in Verbindung mit dunklem Holz und dem roten Lack ist definitiv Geschmackssache.

Hier geht's zum Angebot Mercedes-Benz E 500 T

Der angebotene E 500 ist ein Facelift-Modell der letzten E-Klasse-Generation. Unter der Haube stecktUnter zehn Litern auf 100 Kilometer ist der 500er kaum zu bewegen. Dafür stimmen die Fahrleistungen: Dank Allrad beschleunigt der Benz in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, abgeregelt wird bei 250 km/h. Der rote Lack namens Hyacinth Rot Metallic und das optionale AMG-Paket verleihen dem Kombi das nötige Überholprestige. Auch sonst wurde an Sonderausstattung nicht gespart.sind nur einige der zahlreichen Annehmlichkeiten. On Top gibt's einen astronomisch großen Kofferraum mit bis zu 1950 Litern Fassungsvermögen!