Fünf Jahre ist es her, dass Mercedes-Benz mit der X-Klasse in den Pick-up-Markt einstieg. Basis des Pritschenwagens mit Stern war der Nissan Navara , dessen Grundgerüst aufwändig umgebaut und auf Wunsch mit jeder Menge Luxus garniert wurde. Allerdings hat sich dieser Aufwand nicht wirklich ausgezahlt. Bereits im Mai 2020, also 2,5 Jahre nach Verkaufsstart, nahm Mercedes den Pick-up aufgrund der geringen Nachfrage wieder aus den Showrooms.

Das führt natürlich auch dazu, dass der Gebrauchtwagenmarkt mit relativ wenigen Exemplaren bestückt ist. Vor allem dann, wenn man das Exemplar mit dem extra von Mercedes entwickelten Sechszylinder-Diesel samt permanentem Allradantrieb möchte. Obwohl dieser Amarok-Konkurrent lediglich zwei Jahre im Verkauf war, lassen sich aber dennoch ein paar ansprechende Exemplare finden. So wie diesen "jungen Stern".

Der Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC wurde vom einzigen Vorbesitzer in der Metalliclackierung "Felsgrau" geordert. Seit der Erstzulassung im September 2019 hat der Diesel-Pick-up gerade einmal 43.300 Kilometer zurückgelegt. Gemessen an der Laufleistung, auf die Geländewagen normalerweise ausgelegt sind, ist das so gut wie nichts.

Die Topmotorisierung 350 d 4MATIC holt aus drei Litern Hubraum 258 PS und (was offroad noch wichtiger ist) ein Drehmoment von 550 Nm. Anders als bei den Vierzylinder-Modellen wurde der 350 d serienmäßig mit einer Siebengang-Automatik ausgeliefert. Das 2,3-Tonnen-Gefährt gefügt über eine Zuladung von bis zu 1001 Kilogramm und kann maximal 3,5 Tonnen ziehen.

Der hier angebotene Pick-up ist in der zweithöchsten Ausstattungsvariante Progressive Edition vom Band gelaufen und hat damit nicht nur in puncto Leistung und Drehmoment einiges zu bieten. Die gebrauchte X-Klasse ist mit Annehmlichkeiten wie einer 360-Grad-Kamera, LED-Scheinwerfern, einer Zwei-Zonen-Klimaautomatik, einem Navigationssystem sowie dem Winterpaket inklusive Sitzheizung ausgerüstet.

Zoom Multifunktions-Lederlenkrad, Sitzheizung und Klimaautomatik lassen den Pick-up eher wie ein gut ausgestattetes SUV wirken.

Spätestens beim Preis rächt sich aber die Rarität des Stuttgarter Pick-ups. Kostete der X 350 d 4MATIC mit dieser Ausstattung einmal um die 55.000 Euro, wird der gebrauchte Pick-up mit 43.300 Kilometern auf der Uhr beim Anbieter in Cottbus (Autohaus Cottbus, AHC GmbH) jetzt für 59.976 Euro angeboten. Das unterstreicht aber, dass die X-Klasse wertstabil ist.