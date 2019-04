eg, einfach nur raus aus dem täglichen Wahnsinn. Abhauen. Flüchten vor, und hier bitte ankreuzen, nervenden Lebensabschnittsgefährten, quengelnden Gören, bescheuerten Chefs, irren Behörden, geldgeilen Vermietern oder/und verbrecherischen Bauträgern. Weg! Und zwar weit. Wahlweise ans Nordkap, nach Agrigent oder ans Cabo São Vicente. Oder, noch besser, ans Ende der Welt. Südafrika, Wale beobachten. Shangri-La, mal richtig runterkommen. Etwas in der Art. Als ideale Fluchtfahrzeuge hätten wir hier zwei Vorschläge:350 d und3.0 TDI.

Ja, genau. Groß, robust, stark. Mit Leiterrahmen,, viel Platz auf der, ordentlich Bodenfreiheit und Permanentallrad. Beide sind über fünf Meter lang und besitzen Ladeflächen, auf denen ein mittlerer Hausstand Platz findet: 1,58 Meter lang und maximal 1,56 Meter breit beim Mercedes , 1,52 Meter lang und maximal 1,62 Meter breit beim VW . Der Benz darf 830 Kilo laden, der Amarok 580, für 244 Euro baut VW härtereein, dann sind es 160 Kilo mehr. Das sollte für das Nötigste reichen. Also Zelt, Angelzeug, Grill, Kocher, Schlafsack, so etwas. Falls das immer noch nicht genügt: Beide dürfen 3,5 Tonnen an den Haken nehmen. Wir wollen raus aus dem Alltag, und deshalb stört uns dievon Amarok und X gar nicht weiter.