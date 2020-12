D

W 204

C-Klasse

Mercedes-Kombi mit Garantie 12.945 € Mercedes-Benz C 200 T Automatik Tepomat, Benzin 112.511 km 112.511 km 135 kW (184 PS) 135 kW (184 PS) 01/2013 01/2013 Anfragen Mercedes-Benz C 200 T Automatik Tepomat, Benzin + 25337 Elmshorn, Kamux Elmshorn Zum Inserat Benzin, 8 l/100km (komb.) CO2 190 g/km* In Kooperation mit

Mercedes C 200 CGI

ie Mercedes C-Klasse der Baureiheerzielt überall Top-Noten – ob beim AUTO BILD-Dauertest oder im TÜV-Report . Auch deshalb ist sie bei Gebrauchtwagenkäufern so beliebt, in Sachen Zuverlässigkeit und Komfort machen Gebrauchtwagenkäufer mit dem Mittelklasse-Benz in der Regel nichts falsch.Ein gutes Beispiel ist dieser, der derzeit in Elmshorn bei Hamburg zum Verkauf steht. Das in "Magnetitschwarz" lackierte T-Modell wurde im Jahr 2013 erstmals zugelassen und befindet sich augenscheinlich im Topzustand – trotz seines Alters und immerhin 112.511 Kilometern auf der Uhr. Der Verkäufer verspricht eine neue TÜV-Plakette ab Übergabe und Garantie plus Gewährleistung für mindestens zwölf Monate – alles im Kaufpreis inbegriffen.