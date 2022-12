15.000 Euro soll der seltene C 43-Kombi mit V8 kosten. Und ein kurzer Preisvergleich zeigt: Das Angebot an gebrauchten C 43 der Baureihe 202 ist klein. Die günstigsten Exemplare starten bei knapp 10.000 Euro, haben dann aber auch nicht selten 300.000 Kilometer oder mehr auf dem Tacho. Gepflegte Exemplare aus 2. oder 3. Hand mit einer nachvollziehbaren Historie starten bei etwa 14.000 Euro, während die besten C 43 auch schon mal für mehr als 20.000 Euro angeboten werden. So oder so ein Bruchteil dessen, was ein neuer Mercedes-AMG C 63 S E Performance kostet – und der hat keinen V8.