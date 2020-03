,2 Liter, in Worten, sechskommazwei: So viel Hubraum hat dieser Das gepflegte Ersthand-Coupé aus dem Baujahr 2013 steht für unter 35.000 Euro zum Verkauf. An Wert verlieren dürfte der Benz nicht mehr, denn er ist der letzte seiner Art!

Den C 63 AMG der Baureihe W204 gab es auch als Limousine und als T-Modell genannten Kombi.

Der 6,2-Liter-V8-Sauger namens M156 ist ein Monument von einem Motor und war der letzte bei AMG ohne Aufladung. In der E-Klasse arbeitete zu dieser Zeit schon ein 5,5-Liter-Biturbo-V8. Wer Leistung will, muss den M156 ausdrehen,Klang und Ansprechverhalten sind unnachahmlich. Die Leistung und das Drehmoment von glatten 600 Nm überfallen nur die Hinterräder. 4,5 Sekunden reichen dem Coupé für den Sprint von 0 auf 100 km/h. Den Durchschnittsverbrauch gibt Mercedes mit zwölf Liter auf 100 Kilometer an , in der Praxis dürften es meist ein paar mehr sein. Dafür entschädigt der Sauger mit solider Technik.Modifizierte Tassenstößel aus dem SLS Black Series sind robuster und können hier Abhilfe schaffen.