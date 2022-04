Dieser Mercedes C 63 AMG ist ein echtes Sammlerstück! Nicht nur wurde die Powerlimousine seit 2011 noch nie zugelassen, es handelt sich hierbei auch noch um ein super seltenes Sondermodell , das hierzulande weitgehend unbekannt ist. Aktuell wird einer von nur 30 gebauten C 63 AMG Affalterbach Edition bei eBay verkauft!

Noch nie vom Mercedes C 63 AMG Affalterbach Edition gehört? Das könnte daran liegen, dass es das Sondermodell nur in Kanada gab. Zum Modelljahr 2011 wurden 30 identische C 63 AMG Limousinen der Baureihe W 204 (Vorfacelift) an kanadische Kunden ausgeliefert. Die Besonderheiten der Affalterbach Edition waren eine absolute Vollausstattung inklusive Performance Package und der darin enthaltenen Leistungssteigerung auf 487 PS und 600 Nm, eine Sonderlackierung in der Farbe "Magno Allanitgrau", 19-Zoll-Vielspeichenfelgen in Bicolor-Finish und Carbon-Außenspiegelkappen sowie eine Carbon-Abrisskante.

Mit einem Preis von 98.999 kanadischen Dollar soll der C 63 rund 18.000 Dollar mehr kosten als 2011.





Ehemaliger Neupreis von 81.500 CAD



Im Innenraum ist das Sondermodell an dem roten Stitching, Fußmatten mit roten Kedern und AMG-Logo sowie an einer Plakette in der Mittelkonsole zu erkennen. Die 30 nicht durchnummerierten Exemplare hatten 2011 einen ehemaligen Neupreis von 81.500 kanadischen Dollar.

Elf Jahre später wird eines der 30 Exemplare bei eBay zum Kauf angeboten und als ob das nicht schon selten genug wäre, handelt es sich bei dem angebotenen Exemplar auch noch um einen Neuwagen. Laut des kanadischen Verkäufers und Erstbesitzers war der C 63 nie zugelassen und wurde stets in einer klimatisierten Garage gelagert.

Der C 63 AMG wurde in elf Jahren nur 29 Kilometer gefahren



So ist es nicht verwunderlich, dass der AMG seit der Auslieferung im Jahr 2011 nur 29 Kilometer gefahren wurde und sich im absoluten Neuwagenzustand ohne irgendwelche Gebrauchsspuren oder gar Beschädigungen präsentiert. Ganz klar: Hierbei handelt es sich um ein absolutes Sahnestück, das für den einen oder anderen Sammler durchaus interessant sein dürfte.

Unglaublich aber wahr: Der C 63 wurde in elf Jahren nur 29 Kilometer bewegt.





6,2-Liter-V8-Sauger mit 487 PS und 600 Nm



Zum Fahren ist dieser ganz besondere C 63 AMG mit nur 29 Kilometern hingegen fast zu wertvoll. Eigentlich schade, denn unter der Haube steckt der legendäre 6,2-Liter-V8-Sauger (M 156) , der mit Performance Package 487 PS an die Hinterräder abgibt. So beschleunigt die C 63 Limousine in 4,4 Sekunden auf 100 km/h und schafft abgeregelte 280 km/h Topspeed.

Wem es jedoch rein um die Power geht, der dürfte mit einem gebrauchten 204er C 63 vom deutschen Markt deutlich besser dran sein – hier gibt es eine relativ große Auswahl an C 63 W 204, die als Vorfacelift schon ab 25.000 Euro zu haben sind. Selbst Modelle mit Performance Package gibt es bereits ab etwa 30.000 Euro.





Der angebotene Mercedes C 63 AMG Affalterbach Edition Neuwagen kostet mit umgerechnet rund 72.000 Euro (98.899 kanadische Dollar) schon deutlich mehr. Außerdem müssten deutschen Interessenten hier noch die Import-Gebühren und den Transport mit einkalkulieren.